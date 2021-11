Solicitada de CICOP: la situación de la salud pública en San Pedro luego de 2 años de pandemia

De nuestra mayor consideración:



Nos dirigimos a la comunidad en su conjunto, para informar SOBRE la situación de la salud pública en la ciudad de San Pedro luego de 2 años de pandemia.



Todo el personal de salud de nuestro querido hospital de San Pedro y de los diferentes Centros de Salud, hemos batallado incansablemente contra la pandemia COVID 19. Muchos de los mismos nos hemos enfermado, curado, así y todo hemos seguimos dando batalla.



Luego de dos años comenzamos a trabajar en nuestros derechos que llevan tiempo sin ser escuchados. Fuimos prudentes en el contexto pandémico para no afectar a la comunidad con nuestros reclamos. Los mismos conocidos por todos, los bajos salarios en un país en constante crecimiento inflacionario, la precarización laboral y en nuestra localidad la falta de llamado a Concursos y Recategorizaciones de muchos de nuestros colegas.



Posterior a una ardua negociación con el poder ejecutivo local se nos prometió (en días preelectorales) el llamado a concurso donde con entusiasmo, depositamos confianza en el poder político y otra vez fuimos defraudados. Fue solo una promesa como tantas otras, esto nos llevó a retomar con nuestras medidas de fuerza las cuales entendemos perfectamente que afectan a la atención de nuestros vecinos, pero la responsabilidad no es nuestra, es de aquellos que vulneran nuestros derechos.



Se hizo y se hace todo lo posible por garantizar la atención de los pacientes. Por nuestro Hospital y Centros de salud, pasa el 80% de la demanda actual en salud, dado el lamentable cierre de la Clínica San Pedro, sumado al corte se obras sociales que recargaron al sistema de salud pública y es así que con el mismo personal enfrentamos el compromiso del aumento de la demanda.



Es lamentable y repudiables aquellos comentarios que incitan a la comunidad a manifestarse en contra del personal de salud como si fuera nuestra toda la responsabilidad.



Ellos dicen “Nosotros les pagamos y ellos tienen que trabajar”. Vulnerando nuestros derechos a reclamar un salario digno, es por eso que estamos diciendo NO AL EMPLEO INFORMAL, SI A LAS MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORABLES, EDILICIAS Y CON LOS INSUMOS NECESARIOS.



¡¡Que la comunidad no se confunda!! Estamos y nos formamos para ayudar al prójimo, brindando no solo CANTIDAD sino CALIDAD de atención, que es muy distinto.



Pedimos disculpas a nuestros pacientes, pedimos EMPATÍA, palabra que para algunos funcionarios ya fue olvidada, pasamos de aplausos al silencio político, de HÉROES A MALVADOS.



¡Seguiremos firmes con nuestros reclamos hasta ser escuchados, estamos abiertos al diálogo, se nos prometió y no se cumplió!



Gracias, comunidad de San Pedro, por escuchar nuestro reclamo.

