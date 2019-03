Soledad Llull tras el discurso de Salazar: "Debería disculparse con el pueblo"

Tras el mensaje anual del intendente Cecilio Salazar, desde la oposición, la concejala del Frente para la Victoria -Unidad Ciudadana Soledad Llull analizó el discurso ante la consulta de La Opinión y consideró que "esto fue un inicio de campaña".

"No venía con grandes expectativas, creo que no fue más que un repaso de obras que se han hecho, cosas que todos sabemos, agregó algunos detalles más de cosas que al discurso del año pasado, que no se habían hecho", consideró la concejala.

"Hay temasde fondo que no se tocan, las fuentes de trabajo que se han perdido, los comercios que cierran", dijo Llull, para quien no hubo conexión con lo que sucede a nivel nacional, por lo que cuestionó en duros términos al intendente.

"La gente no está comiendo el pavimento que Salazar pone en la calle, el estilo de gobernación está ligado a las políticas de Macri y de Vidal, que están hambreando al pueblo. Debería hacer un mea culpa y disculparse con el pueblo", disparó.

En ese sentido, señaló que el jefe comunal fue respaldado "con un gran caudal de votos" por los sampedrinos, "pero él sigue respondiendo a las políticas de Macri y Vidal, que llevan adelante un plan de ajuste que beneficia a un sector muy chiquitito".

Sobre el anuncio de que el ejercicio 2018 arrojó un resultado financiero positivo de 73 millones de pesos, Llull analizó: "Me llama la atención pasar de un déficit a un superávit tan importante y que aún así tengamos que pedir plata prestada para comprar maquinaria y hacer obras".

"No escuché propuestas, volvimos a escuchar la cantidad de calles que se hicieron, la reparación de una ruta que ya está rota", dijo la concejala kirchnerista, quien consideró además que la obra de pavimentación de calles "estuvo mal planeada y mal ejecutada".

La concejala Soledad Llull integra el bloque opositor que preside Rodolfo "Titín" Trelles y completan Martín Baraybar y Florencia Sánchez.