Solcire: el recuerdo a 4 años

Victoria, la mamá de la beba fallecida tras varias horas de sobrevivir a sus 22 semanas de gestación, envió en la mañana del jueves, este mensaje:

“Solcito mío, hoy cumplirías 4 añitos, como en los anteriores, este también te escribo unas palabras , para que la gente , no se olvide de vos , de lo que pasaste y de lo que sufriste.

Solcito, hoy al igual que todos los días desde hace 4 años, te recuerdo, recuerdo todo de vos, tu olor , tus manos, tu carita y cada pedacito de tu cuerpo, lo llevo grabado en mí cabeza y en mí corazón.

Hace poco recibí una buena noticia, por fin siento que todo se va a acomodando y que pronto voy a lograr la justicia que vos te merecés. Espero que me sigas guiando como lo venís haciendo hasta ahora , yo presto atención a todas tus señales.

Siempre vas a ser mí gran amor, mi gran guerrera, la que me enseñó a luchar y a ser fuerte.

Descansa en paz mí pequeño Solcito, yo acá sigo luchando por vos y como siempre te voy a tener presente en cada momento de mí vida. Tu mamá siempre te va a amar”.