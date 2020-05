Sofía Rotundo renunció como concejala suplente del Frente de Todos

Entre los expedientes que conforman el orden del dia del regreso de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante aparece uno que sorprendió: la renuncia de una concejala suplente a continuar ocupando banca cuando haya licencia de un titular de la lista que integró.

Se trata de Sofía Rotundo, abogada, cantante e hija del histórico dirigente peronista Carlos Rotundo, activa militante kirchnerista que en 2017 fue una de las integrantes de la lista de jóvenes que Unidad Ciudadana presentó para competir contra el oficialismo de Cecilio Salazar que encabezaba Iván Paz.

En aquella aplastante victoria de Cambiemos, que obtuvo más del 67 por ciento de los votos, convirtió a Paz en el candidato legislativo más votado de la historia y le otorgó siete bancas en el Concejo al oficialismo, Unidad Ciudadana obtuvo dos escanios.

Martín Baraybar, hoy presidente del bloque Frente de Todos, y Soledad Llull asumieron como titulares. Como primer suplente quedó Juan Cruz González, que en 2019 accedió a una banca en la lista que encabezaba, como candidata a intendenta, Ester Noat.

En la nómina de 2017, Sofía Rotundo fue cuarta, por lo que ante una licencia de Baraybar o Llull, teniendo en cuenta que González ahora es edil titular, le tocaba asumir la banca. Sin embargo, decidió renunciar a su condición de suplente.

"Por motivos particulares", dice la nota elevada este miércoles 26 de mayo, en la que Rotundo comunica que renuncia a la banca a partir del 1 de junio. Consultada sobre su dimisión, la concejala suplente dijo a La Opinión que no iba a hablar al respecto y remitió a la nota presentada, en la que indica que no ocupará la banca ante una licencia "por motivos particulares".

La decisión llamó la atención porque cuando tuvo que asumir la banca, Rotundo fue una concejala muy activa e incluso como suplente siempre se movió como una especie de asesora del bloque, por su condición de abogada y por el compromiso militante que le reconocen en el espacio político al pertenece.

En las filas del Frente de Todos, donde confluyen varios sectores del peronismo y el kirchnerismo, hay quienes creían que "no pasó nada en particular" y que la renuncia de Sofía Rotundo "no es un tema importante", pero hay, también, quienes alimentan versiones de desencuentros entre la edila suplente y los titulares.

Dentro del bloque, sin embargo, aseguran que mantuvieron reuniones relacionadas con la actividad legislativa y política, y que, como dijo la propia Rotundo, no hay "diferencias ni desencuentros" y que su renuncia obedece, efectivamente a "cuestiones particulares".

El presidente del bloque, Martín Baraybar, informó que dialogó con la concejala y que le explicó que "cuestiones particulares le impedirían asumir cuando le toque, y ante eso prefiere renunciar". Sobre la relación con Sofía Rotundo, aseguró: "Está todo bien, seguimos en el mismo espacio político y trabajando juntos, y consultándola en los temas, es una compañera".

En el Concejo Deliberante había un debate respecto de cómo debe tratarse la renuncia. Por un lado, quienes creen que la nota de Sofía Rotundo debe votarse sobre tablas, porque a su condición de concejala suplente se la dio el voto popular y, como prevé la Ley Orgánica, las renuncias las debe votar el cuerpo.

Por otro lado, había quienes consideraban que el HCD sólo podría votar la renuncia de un miembro activo, es decir un titular que ocupe efectivamente una banca y que esta nota de renuncia debería remitirse a archivo directamente.

De cualquier manera, desde la semana que viene, ante una licencia de los concejales del Frente de Todos Martín Baraybar y Soledad Llull el Concejo Deliberante deberá convocar para ocupar la banca a Agustín Díaz, otro reconocido joven militante kirchnerista.

Agustín Díaz es sociólogo, docente, exarquero y exdirector técnico del Club Atlético Mitre, donde se convirtió en figura dentro de la cancha y en el banco de entrenador, y es hijo del exdelegado de Río Tala de Barbieri y exsecretario de Desarrollo Humano de Guacone, Gustavo Díaz.