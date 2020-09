Sobre con dinero en Compras: el administrador del Hospital reveló el rol de la empresa involucrada

La Opinión reveló en exclusiva este miércoles la denuncia que interpuso en la Justicia el secretario de Salud, Guillermo Sancho, luego de que una empleada de la Oficina de Compras le informara que un proveedor de insumos médicos dejó un sobre con 10 mil pesos en su escritorio cuando iba a llevarle una factura.

La causa tramita en la Fiscalía Nº 7, que deberá establecer si la situación cuadra en los delitos relacionados con cohecho y tráfico de influencias, que pena a quien ofrezca dádivas para ser favorecido en algún tipo de trámite en el ámbito público.

En este caso, un hombre identificado como "Rolando", de la droguería Genéricos San Nicolás, dejó 10 mil pesos en la Oficina de Compras como un "agradecimiento" por quien sabe qué gestiones y fue denunciado por la persona a la que le dejó el dinero luego de que, al retirarse, le informara vía WhatsApp del contenido del sobre.

Este jueves, en el marco del ciclo Radio Cuarentena que La Opinión transmite en vivo a través de la página de Facebook de Sin Galera, el director administrativo del Hospital, Silvio Jaime, reveló el rol de la empresa involucrada en los procesos de compra de insumos del nosocomio local.

"Esta empresa es proveedora desde hace tres o cuatro años. Provee todo tipo de insumos hospitalarios, como medicamentos y descartables", explicó.

"No es de las que más gana. En los últimos meses debe estar en un 5 por ciento de todo lo que se compra acá en el Hospital". dijo sobre Genéricos San Nicolás, la empresa involucrada en la denuncia.

Jaime señaló que "los procesos de compras comienzan con el stock que realiza Farmacia todos los meses para evaluar las necesidades del mes siguiente, qué medicamentos y descartables, entrega a Compras los ítems, que invita a los proveedores".

Informó que las empresas que suelen participar son "entre 14 y 18", a quienes "se les envía la necesidad del mes, cotizan la cantidad que quieran cotizar, suelen ser 300 medicamentos y 200 y pico de descartables, y mandan la cotización por e-mail".

Luego, "se reciben, se cargan manualmente cada uno de los precios, elige el de menor valor, se informa la cotización a Farmacia, que rechequea los procesos y las especificaciones técnicas, vuelve con el ok y se le comunica a cada proveedor lo que ganó".

SIlvio Jaime aseguró que "todos los meses, todos los proveedores ganan algo". Normalmente, precisó, no se piden marcas aunque a veces, sí. "Se controla precio y calidad, si viene un producto que no resulta se sanciona. Ha ocurrido de no enviar cotizaciones a proveedores por no cumplir, por entregar fuera de término, todo eso se hace.

"Nunca en el Hospital pasó algo parecido a esto", aseguró el director adminstrativo.

Jaime reconoció que el sistema "es un poco rudimentario" y anticipó que están "tratando de lograr que estas cotizaciones se hagan a través de la web, para que se cargue todo online": cotizaciones, precios, proveedores, insumos necesarios, etc.

"Normalmente vienen los vendedores, hace un tiempo que no tenemos contacto con los proveedores porque nos manejamos todo por mail por el tema de la pandemia y para que quede la constancia. Se hace por teléfono cuando hay una urgencia, por ejemplo", señaló.

La última compra a Genéricos San Nicolás fue en agosto, por $ 85 mil pesos en medicamentos y descartables, "un monto menor".

"Me quiero solidarizar con todos los empleados del sector, que son unos perros de presa, que están al pie del cañón siempre, es un área con la que trabajamos muy seguido para la generación de la orden de compra final, ya con lo que viene generado del Hospital", dijo Jaime.

"Debe ser una situación horrible, realmente", finalizó el director administrativo del Hospital endiálogo con La Opinión a través del ciclo Radio Cuarentena que se transmite a las 10.00 de la mañana y a las 18.00 a través de la página de Facebook de Sin Galera.