Slovinsky y Baldo: víctimas de violentos asaltos no tienen novedades de sus causas

Pese a la violencia a la que son sometidas las víctimas de los diferentes hechos de inseguridad registrados en los últimos meses en San Pedro, pocos son los que logran ser esclarecidos por parte de la Justicia.

Tal es el caso de Graciela Baldo que fue asaltada el pasado 23 de diciembre cuando se encontraba junto a su hijo en su vivienda. “Yo estaba durmiendo y bueno, escuché un ruido y cuando escucho el ruido de que rompen la puerta de mi dormitorio entran tres sujetos arriba mío pidiéndome, por supuesto, ‘dame la plata’, ‘dame lo que tengas’”, había relatado 10 días después del robo en el aire de Radio Cuarentena.

Desde entonces, pocas novedades. “La fiscalía me llamó una sola vez en enero porque yo había ido y entonces la fiscal me llamó. Me leyó un informe que parecía que no correspondía a mi robo”, reveló y detalló: “Decía que habían ido a buscar cámaras para el lado de Caseros cuando esa noche les dije que por favor vayan para atrás de Independencia porque salieron por ahí y ellos fueron para el otro lado”.

“La fiscal no estaba enterada que el ingreso a mi casa no había sido por Caseros sino por Independencia”, se quejó Graciela quien aseguró que “los ladrones se fueron hacia la ruta, por Crucero General Belgrano y 1001”.

“Es muy triste la desidia, la impunidad”, lamentó y aseguró que le dijo a la Fiscala a cargo de la investigación que “quedan dos opciones: o son tontos o son cómplices porque no se puede hacer todo tan mal”.

Algo similar le pasó a Pedro Slovinsky, solo que su caso tomó mayor difusión. Fue asaltado en su vivienda un día antes de que el Gobernador Axel Kicillof visite el Hotel Azares ubicado a una cuadra de su vivienda. Dos delincuentes armados irrumpieron en la vivienda mientras un tercero aguardaba en el auto Nissan en el que llegaron.

“Hay filmaciones de todos los ángulos, pero no he tenido ninguna novedad”, contó en el aire de Sin Galera Slovinsky al tiempo que agradeció a sus vecinos por el aporte de las cámaras de seguridad.

Tras el robo, la víctima al primero que avisó de lo que había ocurrido en su vivienda fue al Intendente en uso de licencia Cecilio Salazar y “el primero que tuvo la información fue el Secretario de Seguridad porque la patente y el auto ya los tenían localizados, de ahí arranca la investigación y después no sé más nada”.

En principio habían informado que podrían haber huido “para el lado de Buenos Aires”, dijo y ante la consulta sobre si era cierto que podrían haber tomado la ruta 9 en sentido Santa Fe respondió: “Desconozco totalmente porque yo no estoy detrás de la causa ni de la investigación solo sé que el hecho fue gravísimo”.