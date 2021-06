Sismo en Perú: el relato de un sampedrino que lo vivió en primera persona

El martes por la noche un sismo de 6° en escala Ritcher sacudió a Perú y su capital, Lima, donde desde hace cuatro años está radicado el sampedrino Guido Erbes quien relató a La Opinión lo que vivió en primera persona.

“Estoy de encargado de un restaurante y estaba llevando el servicio a la cocina. Estaba ayudando ahí, en el fondo del local, y empecé a sentir que se movía todo bien fuerte, como nunca”, contó. Y agregó: “Duró unos 10-15 segundos. Salí y cuando estaba afuera siguió temblando todo unos cinco minutos más”.

El epicentro del terremoto, que inició a las 21.54, fue en el Océano Pacífico, a 33 kilómetros de la costa de Lima, y tuvo réplicas de menor escala en las horas siguientes. Tuvo una profundidad de 33 kilómetros, según el Centro Sismológico Nacional de Perú.

Desde que vive en Lima Erbes presenció seis fenómenos similares, pero este fue el más fuerte: “Nunca lo viví así, se movía mucho todo. Este fue el más fuerte que he vivido. Por suerte no me pasó nada”.

Respecto de los daños, comentó que muchos edificios se “rajaron”, a una panadería de la zona en la que habita “se le cayó el techo” y que en los supermercados la mercadería se cayó de las góndolas. “Cuando salí, en frente del restaurante hay un instituto de inglés con frente vidriado y los vidrios se movían como olas”, graficó.

El joven de San Pedro explicó que es habitual que ocurran sismos en Perú “cada vez que cambia el clima”, especialmente cuando “hay golpes bruscos de cambios de temperatura”.