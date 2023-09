Verónica y Cintia son dos vecinas del barrio que reportaron encontrarse sin servicio de televisión por cable desde el lunes a la tarde.

“Hola queria reportar que en barrio Arcor no hay televisión, cortaron el cable desde ayer a las 14.00. No podemos mirar tele, pero para cobrar son los primeros. Ni la novela pude mirar”, escribió Cintia y Verónica dijo: “ Hola chicos quería avisar que desde las 15.00 más o menos no tenemos cable por barrio Arcor. No sé cuál será el motivo”.