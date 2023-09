Sin novedades del pago, sigue la protesta en las 25 viviendas de Río Tala

Los 14 trabajadores monotributistas que la empresa cooperativa Apco contrató en Río Tala para la obra de construcción de 25 viviendas continúan de paro y con protesta que incluye la quema de neumáticos en el predio donde se emplazan las casas.

La semana pasada habían parado por falta de pago de la quincena anterior y este miércoles deberían haber cobrado la siguiente, pero no sucedió, por lo que retomaron la protesta, que ya habían iniciado el martes.

“No apareció el pago, estamos tratando de ubicar a la gente de la Uocra, que no apareció”, dijo un trabajador. Desde el sindicato que a nivel local conduce Horacio Azzoni les aseguraron ayer que el Municipio le pagó a la empresa, por lo que hoy debería estar el depósito en sus cuentas.

“No cobramos las dos quincenas, seguimos iguales. Uno dice que la plata no está, otro que la plata está, pero no vimos nada en las cuentas, todos tenemos deudas y no sabemos cómo seguir”, se quejaron los trabajadores.

En la obra están sólo ellos, de paro. “La empresa tampoco apareció. Ayer dijeron que la plata iba a estar hoy y no pada nada, no no podemos comunicar con nadie”, indicaron.