Sin nafta: no hay combustible en las estaciones de servicio

En los pocos surtidores que expenden naftas ya no hay calidad premium y la carga es limitada. Sobre ruta 9 ya no hay expendio y se recomienda recuperar carga durante el trayecto de viaje porque en San Pedro ya casi no hay abastecimiento.

El gobierno nacional anunció la llegada de 10 barcos con combustible líquido. A fin de mes vence el acuerdo de precios y estiman que hay especulación por parte de algunas distribuidoras.

Así estaba la estación de servicio donde vendían combustible en bidones.

Hay largas filas de autos y motos. “En la Sol te cargan un poco a cada uno, pero en la Shell las motos se tienen que volver y a mi ya no me queda para mañana”, dijo esta noche un motoquero a La Opinión.

En otros surtidores llenan bidones para no dejar desabastecidos a los clientes. Respecto de los servicios de emergencia como patrulleros y ambulancias no hubo comunicación oficial.

Ampliaremos el sábado en Sin Galera con una recorrida por todas las estaciones de servicio.