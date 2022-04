Sin acuerdo por las tarifas, sigue el paro de transportistas cerealeros con protesta en 1001 y Crucero General Belgrano

Transportistas cerealeros, entidades ruralistas, acopiadores de granos y funcionarios del Gobierno no lograron ponerse de acuerdo por la actualización de las tarifas del flete para el transporte de granos, por lo que el paro nacional que comenzó el lunes continúa por tiempo indeterminado.

La medida de fuerza convocada por la Federación de Transportadores Argentinos tiene alto acatamiento y hay más de 20 puertos cerealeros con dificultades para operar. En San Pedro, por ejemplo, los buques que están en muelle pudieron comenzar a cargar porque tenían el trigo y la cebada que exportarán acopiados, aunque de persistir la medida podría afectar a otro buque previsto para la semana que viene.

En la intersección de ruta 1001 y Crucero General Belgrano permanecen apostados los transportistas que participan de la protesta nacional. Aunque no interrumpen el tránsito, hubo algunos conflictos con camiones que intentaron pasar y fueron “persuadidos” de bajar a la banquina.

Incluso comercios de la zona tuvieron dificultades para el abastecimiento de mercadería, al punto de que algunos optaron por ir a buscar a los depósitos de sus proveedores lo que necesitaban para funcionar, ante el impedimiento del arribo de camiones a sus establecimientos.

La Federacion de Transportadores Argentinos (Fetra), organización que convocó al paro, reveló que en la reunión en el Ministerio de Transporte de la Nación, donde tuvo lugar la reunión para acercar a las partes, con funcionarios de esa cartera como mediadores, no hubo acuerdo porque las entidades del campo ofrecieron una tarifa con valor del gasoil oficial, que no se consigue porque hay desabastecimiento y precios disparados en el interior del país.

No hubo acuerdo en la reunión en el Ministerio de Transporte.

Además, la Fetra propuso una actualización de tarifas del orden del 30 por ciento y las entidades ruralistas ofrecieron un 10 por ciento, revelaron desde la organización que convocó al paro, por lo que no hubo manera de acercar posiciones al respecto.

“Las entidades del agro niegan el precio real del gasoil que están pagando los transportistas y ofrecieron un aumento que no cubre los costos de la actividad”, se quejaron desde la Federación de Transportadores Argentinos en un comunicado emitido tras la reunión.

Desde la Sociedad Rural Argentina sostienen que no habrá acuerdo posible hasta tanto “el gobierbo garantice el abastecimiento de gasoil a un pecio transparente” y pidieron, además que la Fetra levante la medida de fuerza porque el paro de transporte cerealero hacia los puertos genera pérdidas a toda la cadena del sector.

En consonancia, desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales advirtieron que el paro “impide el normal abastecimiento de las terminales” portuarias, lo que implica “problemas de producción en las fábricas e incumplimientos de contratos con el exterior, con las graves consecuencias que ello implica para la reputación del origen argentino y, como si ello fuera poco, también corta el flujo de ingresos de divisas, tan importante para paliar el difícil momento que atraviesa nuestro país”.

Desde el Gobierno, el secretario de Gestión del Transporte, Diego Giuliano, señaló que no hubo acuerdo porque “faltan pulir estructuras de costos. Si hubiera por parte de todos los sectores un número parecido, tal vez se hubiera llegado a una nueva tarifa orientativa, pero hay diferencias sustanciales”.

“Nosotros pedimos que cada una de estas representaciones trajera, para mostrar, su estructura de costos, y lo cierto es que no todas las pusieron sobre la mesa, y no fueron publicadas”, indicó el funcionario tras la reunión en la que no hubo acercamiento entre las partes.

Desde la la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) señalaron que “todo el complejo agroexportador está paralizado” y advirtieron que “la economía argentina no puede darse estos lujos. Todo el país necesita el ingreso de divisas y el mantenimiento de las fuentes de trabajo”.