Simularon ser Coopser y hackearon el teléfono del gerente del Centro de Comercio

La mayoría de las personas contactadas desde el celular de Carlos Collaretti se sorprendieron por el pedido de dinero por parte de quien se desempeña como gerente de la entidad que agrupa a comercios, empresas y prestadores turísticos.

Publicidad

Sucedió esta mañana cuando una persona que dijo llamarse Federico Ontivero le avisó que debía coordinar con él un corte programado que afectaría la zona céntrica. El supuesto corte estaba previsto para el jueves a las 15 horas y por ello, la víctima le proporcionó su número particular para poder dar aviso a quienes se verían afectados por la suspensión del servicio eléctrico.

Hubo un detalle particular que la víctima relata en el video y que llama la atención. Le hablaron de “tres medidores” a desconectar, un dato conocido por muy poca gente respecto a las conexiones de ese edificio.

“Te imaginás, quería estar mañana en contacto para que también desconecten las térmicas del Centro”, dijo Collaretti a La Opinión pasado el mediodía cuando relató todo lo que sucedió con mensajes que se replicaban en amigos, conocidos, comerciantes, familiares, clientes de su inmobiliaria y socios de la organización que coordina.

“Hola Sergio buen día disculpá que te moleste Necesito un favor tuyo podrás” (sic) El mensaje que recibió uno de los contactos al que le piden 26.500 pesos.

A cada contacto le escribían con el nombre con el que estaban agendados y a todos les referían este mensaje:

“Tengo que hacer un pago por transferencia y no tengo sistema en la cuenta recién llamé al banco y me dijeron que ante las 12 me solucionan el problema vos me podrías hacer el pago yo Te los devuelvo sin falta” (sic), así reza el texto sumamente creíble porque en los últimos días bancos y billeteras virtuales han estado fuera de línea en distintos momentos de la jornada.

Collaretti agradeció a todas las personas que se preocuparon y que incluso llegaron hasta sus oficinas para saber si podían ayudarlo en algo. Por su parte, Coopser emitió un comunicado que alerta sobre las dos identidades que están utilizando para cometer este fraude: Federico Ontivero y Alexis Berrrondo.