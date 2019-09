Silvio Velo, tras la medalla de plata en Lima 2019: "El secreto es el sacrificio, la disciplina y tener la misma pasión de siempre"

Silvio Velo adornó su amplia vitrina con su cuarta medalla de plata en Juegos Panamericanos gracias a la obtenida con Los Murciélagos en Lima 2019 tras caer en la final frente a Brasil en Villa María del Triunfo 2 a 0.

Ya en Capital Federal, el sampedrino pasó por la TV Pública y admitió que quedaron "muy contentos" por el logro pero que ya están "pensando" en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 a los que apuntó con todos sus cartuchos: "Me pongo plazos cortos, hoy por hoy, lo digo siempre, el retiro está a la vuelta a la esquina, falta que lo agarre. La ilusión y el sueño es lograr la medalla de oro en Tokio, sacrificándome como lo vengo haciendo voy a ver si estoy en la convocatoria. Voy a dejar todo para que esto suceda y poder lograr la medalla que me falta".

Sobre su vigencia a sus 48 años dejó en claro que se siente "orgulloso" de pertenecer a la Selección Argentina de fútbol para ciegos porque "no es fácil". Y detalló: "Hoy estoy compitiendo con pibes que tienen la mitad que yo, la edad de mis hijos. El secreto es el sacrificio, la disciplina, el seguir entrenando y tener la misma pasión de siempre. Eso es lo que me mueve, yo vivo en San Pedro y viajo casi todos los días para estar en los entrenamientos. Eso hace que uno pueda estar en los más alto y el equipo me ayuda un montón a que esto pase".

Además, la leyenda del paradeporte argentino explicó que a sus compañeros intenta, "desde la experiencia", transmitirle tranquilidad en "ciertas circunstancias" de los campeonatos aunque admitió que trata de "no invadirlos" porque "algunos están arrancando" y merecen "tener su propia experiencia". "Las cosas pasan, los nervios de la primera vez no te los saca nadie y eso está bueno porque después te acordas. Trato de estar cuando más lo necesitan, después me voy acoplando, a algunos los trato como mis hijos porque tienen la edad de los míos. Aporto desde ese lado, desde el ejemplo podes transmitir la pasión y la experiencia de uno".

Por último, se refirió a los avances del deporte y a cómo se adaptó a ellos porque "ha ido evolucionando". "En su momento fui el mejor pero hablaría muy mal del deporte si todavía lo seguiría siendo. Ser unos de los referentes mundiales no te lo quita nadie y hoy se juega en casi todo el mundo. Se juega más rápido, se agrandó el arco porque no se metían goles prácticamente".