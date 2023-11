Silvia teme quedar ciega

Silvia Bustos tiene 53 años, no posee obra social ni cobertura. “Si no me opero pierdo la vista”, dijo cuando familiares publicaron un pedido solidario para intentar organizar una rifa. En realidad, la prescripción médica habla de un monto de 350 mil pesos por cada ojo para la intervención quirúrgica con diagnóstico de cataratas. Quién pueda ayudar a tramitar esa operación a través de la salud pública o privada, facilitará su recuperación. Su contacto es el 3329 544279. “No tengo pensión, ni beneficios, sólo la garrafa”, dijo al ser consultada por La Opinión.