Silvana, víctima de un arrebato: “Cuando agarraron al ladrón gritaba que estaba quebrado y era menor”

El pasado viernes una joven que concurre a la escuela Normal en horas de la noche sufrió el robo de su celular cuando se retiraba y a pocos metros de las puertas del establecimiento.

El ladrón se trasladaba en bicicleta pero a las pocas cuadras pudo ser capturado por los vecinos que salieron a la calle alertados por los gritos de la mujer.

El joven sufrió una feroz golpiza además de otras lesiones que presenta ya que chocó contra uno de los autos que lo perseguía.

El arrebatador menor de edad, ya tiene antecedentes, fue trasladado por la policía pero minutos después y por orden de la justicia de menores fue entregado a sus progenitores.

“Yo salía de la escuela, me detengo un segundo para ver si tenía algún mensaje en el celular y aparece este chico en bicicleta. Me saca el teléfono y se va rápido sin que yo pueda hacer nada”, explicó la víctima del arrebato.

“Me quedé unos segundos paralizada, hasta que reaccioné y comencé a seguirlo”, contó.

“Se fue por Bottaro, y yo iba detrás suyo a los gritos, la gente me escuchó y salió al cruce, así hasta 11 de Septiembre donde un hombre le cruzó un auto”.

“Cuando los vecinos lo agarraron el joven gritaba que era menor y que no podía trabajar porque estaba quebrado y encima llegó otro joven y se lo quería llevar a ladrón pero los vecinos lo retuvieron y dijeron que se quedaba ahí hasta que llegará la policía”, relató asombrada.

En su testimonio la víctima también contó que recuperó su celular por medio de otra persona que ya había querido atrapar al ladrón. “Cuando los vecinos lo atraparon no tenía el celular pero se nota que momento antes otro remisero ya lo había agarrado porque llegó el hombre y me dio el celular, el joven no lo tenía”.

“Me sumo al reclamo de otras alumnas para que haya más patrullajes a esa hora en la escuela normal de 19 a 23 horas”, reclamó la joven en coincidencia con otras compañeras.

“Encima a él lo llevaron a la comisaría y salió antes que yo. A él lo llevaron al hospital y a mí ni siquiera me preguntaron cómo estaba porque sufro de problemas de nervios”.