Siguen las estafas telefónicas: cómo darse cuenta que se trata de un engaño

En las últimas semanas, se reportaron casos de personas que recibieron un llamado telefónico de un hombre, el cual dice ser miembro del Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación, y que se contacta en virtud de informarles que salieron beneficiados de un plan. Este lunes Liliana, una sampedrina que vive en Santa Lucía, reportó el mismo modus operandi:

“El viernes a las 17.00 me llamaron del Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación que me había ganado un premio del Plan Nacional Argentina Unida de $23.700. El señor insistía mucho en que yo fuera antes de las 20.00 al cajero, pero yo no hice nada de eso ni le di datos míos tampoco”.

No obstante, el estafador sabía su nombre completo, dónde trabaja y hasta su día de cobro. “Quiero que esto se haga público para que la gente no se enganche”, manifestó Liliana.

La semana pasada, varias personas denunciaron intentos de estafas con la misma modalidad. Para darse cuenta que se trata de un engaño, no existe el Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación. Por un lado está el Ministerio de Desarrollo Social y por el otro el Ministerio de Salud. A su vez, en la dirección que el telefonista dice que está ubicado el Ministerio, si se busca en Google Maps (tal como hizo Liliana) en el lugar aparecerá que está el edificio del Anses.

La mujer tomó nota de todo lo que le dijo el estafador y remitió los datos a La Opinión para su difusión, con el objetivo de que los vecinos estén alertas y eviten ser engañados por estas personas.