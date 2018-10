Siguen detenidos padre e hijo acusados de incendiar una casa y disparar desde un Falcon amarillo

El sábado el Sub Comisario Andrés Galiano, pudo reconstruir el hecho perpetrado el viernes a media tarde cuando dos sujetos a bordo de un Ford Falcon amarillo llegaron a una casilla de chapas utilizada como vivienda, en Benefactora Sampedrina y Boulevard Moreno, arrojaron nafta y la prendieron fuego.

Una vez sofocadas las llamas y concluida la tarea de los bomberos y policías que peritaron el lugar, la sorpresa llegó con otro llamado -en este caso desconocido por el titular de la fuerza pero al que asistió el móvil de La Opinión- en el que se indicaba que en un domicilio de la calle Tucumán 560, también hubo un incendio. Esa casa a la que también llegaron bomberos y policías, y de la que partió a alta velocidad "un Falcon amarillo", era curiosamente el domicilio de los ahora detenidos por disposición de la Fiscala Viviana Ramos.

Los hechos aún no han sido vinculados pero no harán falta muchas más pruebas que el testimonio de los mismos vecinos a los que consultó este medio para corroborar que los ocupantes de ese mismo auto, llegaron minutos después nuevamente al lugar que quedó destruido por las llamas para agredir a balazos al ocupante, un hombre conocido como "Moncho" Arias, que vivía detrás de la casa de la familia de su hermana, situada en la parte anterior a ese terreno y con frente a calle Alvear.

Los agresores, un hombre de 72 años y su hijo de 25, continuarán detenidos y se aguarda su traslado, aunque por la carátula con la que se investigan los hechos, se estima que podrían ser liberados en los primeros días de la semana.