Siguen apareciendo casos de familias estafadas por el “falso martillero” que ofrece alquileres en Facebook

El viernes por la tarde, una joven de 21 años se acercó a comisaría para denunciar una estafa de la que fue víctima, que pudo advertir gracias a una publicación de Facebook en la que se hablaba de un sujeto que engañaba a quienes accedían a reservar el alquiler de una vivienda a través de esa red social.

Al igual que una familia que denunció días atrás la misma maniobra, la joven detalló que se contactó por WhatsApp con un sujeto que ofrecía un departamento en alquiler en 25 de Mayo al 1000, en San Pedro. El supuesto propietario le solicitó una reserva a su cuenta de Mercado Pago y la chica accedió.

Tras el pago, la joven intentó comunicarse con el hombre, pero no obtuvo respuestas, y luego advirtió gracias a una publicación en Facebook que había sido estafada, por lo que radicó la denuncia.

La Opinión confirmó que el “falso martillero” que ofrecía el departamento de 25 de mayo al 1000 es el mismo que hace dos meses protagonizó varios hechos similares, en los que ofrecía viviendas que no estaban en alquiler y cuyos dueños originales no estaban enterados de la operatoria.

En ese entonces, al menos cuatro familias relataron el contacto a través de las redes sociales, donde habían visto las ofertas de casas en alquiler, una en calle Arnaldo al 300 y otra en la calle Caseros, entre Mitre y Pellegrini. La voz del estafador es la misma que la de los audios del caso denunciado esta semana.

Verónica, una vecina que también se contacto con el estafador, contó: “Con la foto de la casa me di cuenta de que no podía salir 20 mil, menos en el lugar que estaba ubicada. Me fui hasta la casa y me atendió su verdadera dueña. Lo primero que me dijo la señora fue ‘Decime que no depositaste’. Le dije que no y me contó que varias personas habían ido a preguntar lo mismo que yo”.