Siete puntos en el cuello a joven atacado a la salida de un boliche: “Casi lo degüellan”

Un joven fue hospitalizado tras una pelea que se desató en la zona de plaza Belgrano, a la salida de los boliches, este domingo por la madrugada, pasadas las 5.30, cuando la actividad nocturna había terminado y los participantes comían algo en los carritos callejeros.

Carlos Alberto Braendt, de 25 años, resultó herido de arma blanca cuando se metió en la pelea para evitar que continuaran pegándole en el piso al otro joven, según relató su padre a La Opinión.

En ese marco, uno de los que participaba del conflicto extrajo un arma blanca y lo cortó en el cuello. “Dos centímetros más y lo degollaba, lo mataba”, señaló el papá de la víctima.

Braendt fue trasladado a la Guardia, donde recibió siete puntos de sutura y su evolución fue lo suficientemente buena como para que le dieran el alta en el transcurso de este domingo.

Carlitos Braendt se recupera favorablemente y recibió el alta. Foto: La Opinión.

La Policía labró actuaciones que por lo pronto están caratuladas como “lesiones” e interviene la Fiscalía Nº 7 que conduce María del Valle Viviani. El Gabinete criminológico de la Comisaría estaba abocado a la tarea de individualizar a los agresores.

La familia de Braendt asegura que el que atacó a Carlos con un arma blanca está identificado y consideraron que “tiene que estar detenido” porque “lo que hizo fue intento de homicidio”.

“Nosotros somos una familia laburadora, él es un chico que es muy solidario, le molesta las injusticias. Es encargado de una estancia, no tiene ningún antecedente ni nada”, contó su padre.

“Yo voy a averiguar, voy a pedir las cámaras de seguridad, quiero que vayan preso, para mí es intento de homicidio, no hay otra cosa, lo podría haber matado, un centimetro más abajao y no la cuenta”, señaló.

“Esto nos duele mucho, hoy la podemos contar, pero no queremos que esto quede así. Dos centímetros más abajo y me degüellan a mi hijo. Hoy le tocó a mi hijo, pero mañana le va a tocar a otro si no hacen nada”, dijo el padre de la víctima.