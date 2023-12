“Si no puedo conseguir ayuda, se va a quedar ciega”: el pedido de una madre por lentes para su hija

“Tiene 12 años. Perdió un ojito. Va por el otro. Si no puedo conseguir ayuda, es un problema porque se va a quedar ciega”, expresó la madre de Mirna.

María es una madre de 44 años quien se contactó con La Opinión para pedir ayuda para su hija, que necesita conseguir de manera urgente unos lentes de aumento.

La adolescente padece de problemas en su vista desde muy pequeña y en el último tiempo la enfermedad ha avanzado progresivamente, de manera tal que perdió la visión monocular completa en el ojo izquierdo.

“Ella perdió la visualidad de un ojito y el otro está en peligro y a medida que va pasando el tiempo todo esto se le va complicando”, relató su madre, quien además cuenta que hace algunos meses se comunicó con el intendente para pedirle ayuda, pero no logró obtener respuesta concreta.

La familia no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el costo que unos anteojos recetados tienen actualmente. Agregaron que esta sería la quinta vez que la menor debe cambiar el cristal, debido a que a medida que pasa el tiempo la visión del ojo derecho disminuye.

María contó que los lentes que su hija utiliza ahora se los dieron en la Secretaría de Salud, pero ya no le sirven.

“No estoy desagradecida, no es que me quejo, al contrario, estoy muy agradecida de las veces que me han dado la oportunidad de darle los anteojos a mi hija, pero pasa que si a ella no tiene unos buenos anteojos no le sirve de nada”, comentó respecto a la ayuda que ha recibido en los últimos años.

Los anteojos que la adolescente se encuentra utilizando actualmente.

“Son como plásticos y llega un momento que eso se opaca y a ella le duele la vista y en la escuela no tiene buenos resultados”, continuó María. La adolescente asiste a la escuela N° 47, donde lucha a diario para realizar sus tareas de manera efectiva.

La familia aguarda un turno para la semana próxima con la neuróloga de cabecera de la joven para saber si deberá someterse a una operación o no, según los resultados de un examen.

“Ella viene usando los parches ya hace más de 7 u 8 años, y en vez de que el ojito mejore se le sale para afuera y como se le va saliendo para afuera no hay posibilidad de que la operen, así que por ahora está con los parches”, finalizó.

Los interesados en colaborar con Mirna pueden comunicarse al 3329 33 5916.