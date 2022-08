Servicios Públicos volvió a reclamar por la basura en zanjones, caminos rurales y barrancas: “Si el vecino no colabora, no damos abasto”

El Gobierno difundió este jueves un pedido a la comunidad para que evite arrojar basura en espacios públicos ante la aparición de una gran cantidad de residuos de todo tipo en diversos puntos de la ciudad, como barrancas, callejones rurales, zanjones, etc.

El director de Servicios Públicos, Gustavo Franco, consideró que la situación está “descontrolada” y que “es un desastre”. En ese sentido, aseguró: “Es algo inexplicable” y dio una gran cantidad de ejemplos.

“El callejón de Corleto lo estamos limpiando dos veces por semana, tenemos una máquina, tres camiones a disposición para la limpiea, no damos abasto. Ahora agarraron la costumbre de ir a los caminos rurales, es inexplicable: hay DVD, televisores, lavarropas, heladeras, sillones”, reveló.

Contó que en el camino a Vuelta de Obligado, a la altura del Apart Club, los zanjones aparecen con basura todo el tiempo. “No damos abasto, si el vecino no toma un poquito de conciencia en acompañarnos, no hay forma de parar esto”, señaló.

“La semana pasada, atrás de la cancha de Independencia, sacamos nueve chasis de ramas y electrodomésticos”, informó.

“Ahora han agarrado la costumbre de tirar en el predio de los apicultores, pusimos un cartel de no arrojar basura, lo agarraron a gomerazos, lo sacaron y lo tiraron al fondo, está todo destruido”, se quejó Franco.

El jefe del Corralón advirtió que hay zanjones como el de Bozzano y Mateo Sbert, que deben limpiar todo el tiempo por este tipo de acciones y que si llueve mucho hay riesgo de que se inunden los barrios linderos.

“Yo me pongo a hablar con los vecinos y les pido que nos den una mano, que por favor no nos tiren la poda a los zanjones”, dijo y agregó: “No hay tarea que alcance, Parques y Jardines y Corralón están de mañana y de tarde, y pasan con los camiones llenos. Ahora se ha calmado la lluvia, pero ante la primera importante hay que sacar las máquinas porque si se mete un colchón, una heladera, un tanque hace un desastre”.

Gustavo Franco reveló que en los caminos rurales se encontró con “gente en Toyota, en Amarok tirando basura en los zanjones de Corleto, en Tablas, se van hasta Tablas a tirar basura, les digo que vayan al basural” y se quejó: “Si no nos ponemos un poco las pilas y los vecinos no nos dan una mano, esto no va. Se retrasa todo el trabajo”.