Señora agradece la devolución de sus llaves

“Quiero agradecer gente que estaba trabajando en el Paseo Público que ellos me devolvieron las llaves que había perdido. Principalmente a la persona que devolvió las llaves, lamentablemente no se el nombre pero mi agradecimiento. También quiero agradecer a Fabían que estaba cortando el pasto que me dijo que le consultara a la señora encargada del baño y ella me guio a Mario Giulliani que también estaba trabajando. En esa cadena de personas pude recuperar mis llaves. Esto te hace feliz y te ayuda a seguir creyendo en la solidaridad de la gente”.