Semana penosa: “Pensar y preguntar no es ser opositor”, el editorial de Lilí Berardi

Tras una semana de rumores y enfrentamientos que desatan pasiones que no colaboran con la situación que vive la población, el sábado por la mañana la directora de este medio opinó y cuestionó el modo en que se elude hablar de la verdadera crisis que vive San Pedro. No son las cuestiones familiares ni los conflictos palaciegos sino las cuentas claras, la transparencia, la gestión, el gobierno, la recaudación, el presupuesto, la pobreza, la degradación en la educación, el hambre, la escasez de fuentes de trabajo, la crisis inflacionaria, la devaluación del dinero público que ahora no alcanza para las obras planeadas, la arrogancia en el ejercicio de la función y hasta la responsabilidad que le cabe a quien ni siquiera analiza el agua que consume su pueblo. De todo esto se habló el sábado por la mañana en Sin Galera. En casi 40 minutos un repaso por los cambios de gabinete, las coberturas periodísticas de medios nacionales que culminaron anoche con un “gracioso” informe de Danie Malnatti en Telenoche, el dolor del sampedrino que espera que esta nueva etapa no defraude la necesidad de darle rumbo al barco que desde un año flota sin timón.