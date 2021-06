Segunda ola de coronavirus: hay casos positivos en Papel Prensa

El lunes se supo que había más de una decena de empleados que estaban contagiados y ayer detectaron otros contagios con testeos entre el personal. El médico de la empresa, Carlos Martínez, dijo que no hay "ningún foco", pero aclaró que no puede brindar datos y que los infectados deben ser atendidos por el sistema público. Desde la Secretaría de Salud indican que si no hay reporte no puede haber seguimiento. Casos similares se registran en Arcor y Toyota.