Segunda ola COVID-19: datos oficiales 17-06-21 – 11.06

Hoy informaron 32 nuevos casos positivos confirmados por análisis de laboratorio.

No había muestras pendientes desde el laboratorio Central Lab.

En el Laboratorio del Hospital, mediante la modalidad de testeos rápidos, se detectaron 32 positivos y 54 negativos.

Los nuevos contagios corresponden a 14 mujeres, de 19, 24, 29 (2), 32, 35, 38, 40 (2), 46, 48, 49 (2) y 51 años; y a 18 hombres, de 11, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 33, 38, 42, 43, 49, 52 (2), 63, 70, 71 y 78 años.

Hoy enviaron 34 nuevas muestras a analizar.

En total hay 4787 casos de coronavirus COVID-19 contabilizados en San Pedro desde el inicio de la pandemia, siempre confirmados oficialmente a través de análisis y reportados por la Secretaría de Salud.

Los casos considerados “positivos por contacto estrecho” no aparecen en la estadística oficial, tampoco los que se procesan en laboratorios privados ni los resultados de test rápidos aleatorios en escuelas y jardines.

Son 202 los pacientes activos que transitan al momento la enfermedad. Este jueves informaron 2 altas.

La Municipalidad reportó 191 personas fallecidas contagiadas con COVID-19, puesto que no cuentan a José Ángel Weiss y a Patricio Hernández, quienes murieron asesinados mientras cursaban la enfermedad. Desde el último parte no comunicaron decesos. La Municipalidad ya no informa el nombre de los fallecidos en pandemia ni el lugar donde estaban internados.

El Gobierno dejó de informar la ocupación y disponibilidad de camas.

En caso de presentar síntomas de coronavirus concurrir a los consultorios amarillos ubicados en Ituzaingó 979 de lunes a viernes de 9.00 a 16.00, y los sábados de 9.00 a 12.00, teléfono: 439011. Además, se puede llamar al 148 o 107.