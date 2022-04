Sebastián Storti: “Tenemos fe de que vamos a encontrar la moto”

Muy poco se sabe de la moto que un grupo de delincuentes armados le sustrajeron a un joven cuando se dirigía de San Pedro a Gobernador Castro en el atardecer del martes.

La víctima transitaba por el camino de Guzzo a bordo de una moto Gilera Smash roja y blanca, en jurisdicción de esa localidad, cuando un auto se le puso a la par, lo encerró y lo hizo caer. En el vehículo viajaban cinco personas armadas que lo redujeron y se fueron del lugar llevándose la moto que en su portaequipaje llevaba una cifra no determinada de dinero.

Sebastián Storti, yerno del joven asaltado y propietario de la moto, habló en el reporte de la tarde y dio detalles de lo acontecido.

“La policía está trabajando desde anoche para encontrar la moto”, remarcó el vecino.

“La gente enseguida compartió las publicaciones mías y de mis familiares, el caso tuvo una trascendencia anormal, porque todo el mundo sabe del robo”.

“Es más, apareció una chica que venía atrás de mi yerno y ese mismo auto le hizo señas para que parara y ella lo esquivó, fue un ratito antes de que asaltaran a mi yerno”.

Storti, aseguró estar confiado en que podrán recuperar la moto y dio detalles de cómo ocurrió el hecho: “Él baja de la ruta hacia el camino de tierra, cuando llega a la cortina de eucaliptos se le pone el auto a la par, él no le da importancia porque yo tengo un auto del color del que buscan y pensó que era yo, le tiran el auto encima, lo mandan a la cuneta y se cae. Ahí se bajan dos personas con arma de fuego, y un chico joven se sube arriba de la moto y sale”.

“El auto era un Peugeot gris, un 307 gris con baúl”, detalló. “Se llevan la moto y el auto, y mi yerno los sale a correr. No le hicieron nada, solo que cuando se cae lo apuntan y se queda acostado. Lo lamentable es que es la moto con la que trabaja y el mes que viene terminaba de pagar la última cuota, un año tenía nada más”.

“Llevaba dinero abajo del asiento, pero del trabajo de él, no era una cantidad grande, la ponía ahí para que no se le cayera del bolsillo en la moto. Pero lo único que le sacaron fue la moto, las otras pertenencias nada. Gracias a dios no le pegaron”.

“El se puso muy nervioso y corrió desde la entrada de lo Guzzo hasta el destacamento de Policía, debe haber hecho entre 5 o 6 kilómetros. Lo que pasa es que no pasó nadie”, manifestó el propietario de la moto.