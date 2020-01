Sebastián Ramírez, tras debutar en la primera de Huracán: "Pensaba en todo el esfuerzo que hizo mi familia"

Sebastián Ramírez debutó en primera con la camiseta de Huracán en un amistoso del Torneo de Verano en el que su equipo perdió 2 a 1 con Universitario de Perú, resultado que será anecdótico para el sampedrino pero no lo que ocurrió ese domingo 12 de enero en el Estadio Bicentenario de San Juan.

Pos encuentro, el volante de 19 años dialogó con la prensa oficial del club del barrio porteño Parque Patricios y se mostró feliz por lograr uno los objetivos de su carrera: "Lo soñé siempre, desde chico. Estoy muy contento, pensaba en todo el esfuerzo que hizo mi familia, tantos años".

Además, sobre cómo se sintió dentro del campo de juego, admitió que "bien" pero que se ahogó "mucho al principio". Y añadió: "Creo que ayudé al equipo a presionar y a jugar cuando se podía jugar. Mis compañeros me felicitaron, dieron el apoyo y eso me pone contento porque es bueno tener la confianza del equipo y cuerpo técnico".

El joven surgido de El Porvenir ingresó a los quince minutos del segundo tiempo con el número 17 en su camiseta por Rodrigo Gómez y se ubicó como volante por la derecha, tal le indicó el entrenador, Israel Damonte, que confió en él para el primer juego de su ciclo como director técnico. Sobre lo que le pidió el director técnico, explicó: "Me aconsejó. Me dijo que me quede tranquilo y juegue como sé. Me dio toda la confianza para que entre seguro".

En los poco más de 30 minutos que estuvo en el campo de juego el joven deportista que en San Pedro sólo jugó en El Porvenir estuvo activo e intentó desequilibrar por su sector juntándose con sus compañeros. Aunque lo buscó y pisó el área en reiteradas oportunidades, no le quedó alguna posibilidad para marcar un tanto. En total, dio siete pases correctos y en dos la pelota fue a un rival.

Por último, dejó en claro que debe "seguir trabajando" para "seguir mejorando" y tener la oportunidad de "debutar oficialmente".

Los peruanos se pusieron en ventaja en el primer tiempo por intermedio de J. Dos Santos mientras que en complemento lo igualaron los argentinos con un golazo de Martín Ojeda. Sobre el cierre, Alexander Succar le dio el triunfo al club de Lima.

El Globo formó con Antony Silva en el arco, Carlos Araujo, Nicolás Romat, Lucas Merolla, César Ibáñez, Mauro Bogado, Adrián Calello, Joaquín Arzura, Javier Mendoza, Gómez y Fernando Coniglio. Ingresaron desde el banco de suplentes, además de Ramírez, Gonzalo Bettini, Mariano Bareiro, Juan Ignacio Vieyra, Ojeda y Nicolás Cordero.

Ramírez empezó a patear pelotas en El Porvenir a los 4 años e integró la división 2000. Durante un juego contra Mitre correspondiente a la Liga Deportiva Infantil (LDI), cuando apenas tenía 8, dos hombres le recomendaron a su papá que los llevara a una prueba en River Plate porque tenía condiciones. Sebastián insistió para ir, hizo dos entrenamientos y quedó. A los 12 pasó a la novena de Huracán y avanzó hasta sexta de donde saltó directamente a reserva.

En la segunda del Globo, donde anotó quince goles en alrededor de dos años, las prácticas con el plantel principal fueron frecuentes y todos los entrenadores que pasaron, desde Gustavo Alfaro hasta Antonio Mohamed, le dieron oportunidades aunque ninguno lo hizo debutar hasta que el 12 de enero de 2020 Damonte, en su primer partido como director técnico tras retirarse, confió en las cualidades del chico que a mediados de 2019 fue convocado a la Selección Argentina U20 y entrenó bajo las órdenes de Fernando Batista pero no jugó ningún cotejo ni quedó en la nómina que viajó a los Juegos Panamericanos el Mundial de Polonia.

El mediocampista tiene contrato con Huracán desde hace varias temporadas y diciembre pasado lo renovó hasta el 2023 con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. También, está vinculado a la marca de indumentaria deportiva Nike.