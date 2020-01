Sebastián Ramírez: "Hay que tratar de aprovechar al máximo cada oportunidad"

Pasaron algunos días del debut de Sebastián Ramírez en primera con la camiseta de Huracán en la derrota ante Universitario de Lima, Perú, en un amistoso del Torneo de Verano disputado en San Juan y el sampedrino de 19 años continúa entrenando en la pretemporada con el objetivo de seguir ganándose oportunidades.

En ese marco, el volante dialogó mano a mano con La Opinión y se refirió a ese bendito domingo12 de enero en el que cumplió su sueño. Además, explicó qué es lo que le pidió el entrenador, Israel Damonte, y cómo es jugar en la elite del fútbol argentino.

-¿Qué sensaciones te dejó el debut?

-Fueron sensaciones muy lindas, estaba muy ansioso por jugar , así que muy contento por haber entrado. La verdad que lo soñé siempre, desde chico. Estoy muy contento. Pensaba en todo el esfuerzo que hice, que hizo mi familia también durante tantos años.

-¿Cómo consideras que jugaste?

-Me sentí bien, me ahogué bastante en los primeros diez o quince minutos y no podía cambiar el aire pero a medida que vayan pasando los partidos te vas acostumbrando.

-¿En la previa, eras consiente de que era muy probable que juegues?

-Si era, consiente porque (Israel) Damonte me había hablado en la semana y me decía que tenía chances de jugar.

-¿Con Damonte crees que vas a tener más chances en primera?

-Uno siempre piensa en sumar minutos en primera, pero donde me toque jugar lo voy a tratar de hacer de la mejor manera.

-¿Cómo era Damonte como compañero antes y cómo es ahora como entrenador?

-Como compañero siempre ayudaba a los más chicos, nos aconsejaba y era uno de los referentes del equipo. Como entrenador también nos hace sentir a todos importantes y eso nos motiva mucho.

-¿Que te pide que hagas y en que posición te prefiere?

-Me pide que juegue de volante como un extremo para atacar y cuando no tenemos la pelota que baje a marcar

para ayudar al equipo.

-¿Qué diferencias notaste en primera con relación a reserva?

-Es más intenso, tiene otro ritmo y es muy táctico.

-¿Cómo es Huracán para con los chicos que forma, les da lugar en primera?

-En estos momentos nos están dando más oportunidades, hace unos años cuando había llegado al club no ponían tantos pibes. Por eso hay que tratar de aprovechar al máximo cada oportunidad.

-¿Se siente presión una vez que se llega ya a jugar en primera?

-No, presión no, los días previos se sienten nervios y ansiedad pero una vez que entras a la cancha ya se te pasan los nervios y te quedas más tranquilo.