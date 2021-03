Sebastián Estévez y la incursión de Raviola en el Sudamericano: “Si se alinean los planetas, puede ser de alto rendimiento”

El entrenador de Candela Raviola en Pescadores, Sebastián Estévez, siguió desde adentro su participación en el Sudamericano Absoluto en el natatorio del Parque Roca porque la acompañó y compartió momentos con ella y los directores técnicos de la Selección Argentina que logró el título después de 55 años con seis puntos aportados por la sampedrina que fue, entre las nadadoras de América del Sur, octava en 50 metros espalda y quinta en los 200.

Publicidad

“Mucha alegría por estos logros porque llevan muchas horas de trabajo y sacrificio. El balance es altamente positivo, esto es un aprendizaje para los dos, desde que llegó hasta que se fue y sus profesores fueron los mejores nadadores de Argentina porque acá estuvieron casi todos”, sostuvo Estévez en diálogo con La Opinión.

Y agregó: “Esto es un escalón más en el crecimiento de una deportista que si sigue, le gusta y se alinean todos los planetas, puede ser de alto rendimiento en pocos años más. Más en frío le sacaremos jugo a todo lo que aprendimos de los entrenadores nacionales que tienen roce internacional”.

Raviola en el natatorio del Parque Roca, donde mostró su potencial.

Para el profesor la experiencia de ser parte del combinado nacional debe ser aprovechada dado que obtuvieron información y material que sólo alcanzan los que llegan a ese nivel: “Analizaremos todos los puntos para sacarle el jugo a esta experiencia, sacarle provecho a todo el aprendizaje con el material que hicieron de ella porque se la analizó de arriba a abajo”.

También, destacó el trato del cuerpo técnico argentino liderado por Gustavo Roldán aun cuando tenían el “estrés” de “ganar el Sudamericano siendo locales” y con Brasil que presentó “un equipo semialternativo pero que es un equipo A”.

La participación de Raviola en el certamen internacional fue histórica para San Pedro y la ubicó, aun con 14 años, en el grupo de grandes nadadores en una disciplina donde desde siempre no abundan los talentos. Aunque es cierto que sampedrinos compitieron en sudamericanos, no en la elite. Sin embargo, Estévez dejó en claro que no le “gusta hablar” de lo que significó para la ciudad porque sólo “significa para los que están vinculados a la natación”.

“San Pedro siempre ha tenido muy buenos nadadores de aguas abiertas y pileta en la costa y diferentes clubes y no hay que olvidarse de nadie” Sebastián Estévez

Además, prefirió evitar las comparaciones: “San Pedro siempre ha tenido muy buenos nadadores de aguas abiertas y pileta en la costa y diferentes clubes y no hay que olvidarse de nadie. Esto es otra cosa, Candela es especialista en los suyo a temprana edad, todavía tiene la deuda pendiente con mariposa que nada muy bien. La convocaron por espalda pero todavía no demostró todo lo que puede hacer en mariposa que lo nada muy fuerte”.

Por último, destacó el acompañamiento de la familia de Candela la cual le dedica mucho tiempo a su carrera deportiva: “Están al pie del cañón con la alimentación, viajes, recursos, indumentaria que no es barata y lo que sea, también en el trabajo invisible en la casa con las horas de sueño y flexibilidad, visitas al médico y demás. Toda su familia está detrás y eso es invaluable”. Y cerró: “Si no hay seguimiento y acompañamiento es muy difícil que el deportista pueda progresar y perdurar en el tiempo”.

No me quiero olvidar el tiempo que le dedica toda la familia Raviola a la carrera deportiva de Candela.