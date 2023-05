Se viene el frío: recomendaciones antes de prender las estufas y calefaccionar ambientes

Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un marcado descenso de la temperatura y antes de prender las estufas es necesario tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes.

Por un lado, el control de las instalaciones de gas y la ventilación de ambientes son las principales medidas para prevenir las intoxicaciones con monóxido de carbono, un gas venenoso que no tiene olor ni color.

El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, gas oil y nafta, y su inhalación puede ser mortal.

Para evitarlo, el Ministerio de Salud de la Nación brindó una serie de recomendaciones. Es preciso controlar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los artefactos: calefones, termotanques, estufas a gas, salamandras, hogares a leña, calderas, cocinas, calentadores, faroles, motores de combustión interna en automóviles y motos, braseros.

Además, hay que xaminar especialmente las salidas al exterior de hornos, calefones, estufas y calderas para asegurarse que están permeables y en buen estado; hacer una verificación de las instalaciones con personal matriculado que pueda identificar y corregir los desperfectos de la fuente generadora de monóxido de carbono.

Existen distintos signos que muestran que un artefacto no está funcionando bien y vuelve urgente hacer revisar la conexión por un gasista matriculado: para ello, comprobar que la llama de estufas y hornallas sea siempre de color azul. Si les anaranjada es señal de mal funcionamiento.

Por otra parte, lo más notorio en un conducto de gas que no esté bien puesto o mal tapado, es el rastro de una mancha negra en el techo y en la pared (en el recorrido que hace el caño).

Otra acción fundamental para evitar inconvenientes es mantener los ambientes bien ventilados: comprobar que tengan ventilación hacia el exterior y ventilar la casa una vez al día, aunque haga frío.

Recomiendan no utilizar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente, y si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con estas encendidas y apagarlas fuera de la casa. Por otra parte, no ha que mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor, y evitar colocar el calefón en el baño o espacios cerrados y mal ventilados.

Tampoco es conveniente mantener el auto en funcionamiento cuando el garage está cerrado, o encender motores a combustión en cuartos cerrados. Si el garage está conectado al resto del hogar, es preciso cerrar las puertas.