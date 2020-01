Se terminó la armonía en el oficialismo por acusaciones en el uso de dinero del Fondo Educativo

Desde diciembre se desataron las diferencias por las que Gustavo Liloff no continuó en el cargo de presidente del Consejo Escolar. El nuevo titular, Marcelo Paganuchi, dijo en privado lo que junto a varios de sus pares no se animaron a pronunciar en público y apuntó a las irregularidades en los cuatro años de gestión de Salazar respecto a los fondos públicos que administra y al uso de los destinados a educación en especial. Se tildaron de "cobardes y obsecuentes" por el comunicado que publicó el cuerpo y están más preocupados por las "filtraciones a la prensa que porque las obras no estén terminadas para cuando arranquen las clases", dijo un integrante de la Coalición Cívica.