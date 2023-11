Se recupera en su casa el joven que perdió un testículo por un balazo

El hecho fue reportado el domingo cuando desde el Hospital confirmaron que un muchacho de 21 años había llegado por sus propios medios a la guardia de emergencias con una herida de arma de fuego en uno de sus testículos.

Tras ser evaluado los médicos decidieron practicarle una cirugía de la que se recuperaba este lunes en una sala común acompañado por su familia y el martes fue dado de alta.

Los padres se comunicaron con La Opinión para aclarar que la víctima no participó de ningún conflicto previo y que pese a que lleva el mismo apellido de familias que han sido protagonistas de conflictos, no está relacionado a episodios delictivos. Sin embargo no pudieron precisar por qué nadie quiere decir de qué modo se disparó el arma de fuego que presuntamente o preliminarmente dijeron que tenía en la cintura.

El Dr. José Herbas había informado que Genaro Farías ya estaba fuera de peligro pero que lamentablemente habían tenido que extirparle el testículo herido.