Se reanuda el Clausura Román Misenti con las zonas A y B

Tras la suspensión por lluvia, el fin de semana tendrá lugar la segunda fecha de las zonas A y B del Clausura Román Misenti que organiza la Liga Sampedrina (LDS) para todas sus divisiones.

El sábado será el turno de las divisiones inferiores (tercera, cuarta y quinta) mientras que un día después lo hará la primera (16.45) con sus preliminares, segunda (14.00) y sexta (12.30).

El grupo C, al igual que en la última programación postergada, no tendrá actividad con el objetivo de disputar la última jornada en forma conjunta con el resto de las zonas (no juegan interzonal y, por ende, tienen dos fechas menos que el resto de las aglomeraciones).

Cronograma

Zona A

Agricultores-Independencia

La Esperanza-Banfield

Libre: Mitre

Zona B

América-Las Palmeras (en Las Palmeras)

Paraná-Defensores Unidos

Libre: San Roque

Interzonal

Central Córdoba-General San Martín

Zona C (postergada)

Rivadavia-Alsina

Portela-Atlético

Sportivo-Fundición

Inferiores