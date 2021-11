Se quebró la clavícula en un accidente y necesita reunir 200 mil pesos para operarse

El lunes 22 de noviembre, Marisol Solera, una sampedrina de 25 años, sufrió un accidente de tránsito que le provocó una herida en el ojo, en el que le hicieron 6 puntos, y una grave quebradura de clavícula con desplazamiento, por lo que debe operarse.

“Iba por la calle Alvear, había un auto estacionado en la esquina y yo me asomé lo más que pude para cruzar, por que no veía. Cuando llego a mirar, ya tenía una moto encima y cuando me quise acordar estaba en el piso. Fue todo muy rápido”, contó a La Opinión.

Como no cuenta con obra social, para operarse debe reunir 200.000 pesos y, sin poder trabajar, la situación se torna complicada. “Yo soy emprendedora. Esto me parte al medio mal, porque yo dependo de mí, si no trabajo, no cobro”, explicó.

Marisol tiene un emprendimiento de pastelería llamado Planet Cake y da clases de cocina a niños de 3 a 12 años en su casa. “Ahora tengo que operarme y ponerme una planchuela con clavos. Estoy tratando de poder operame acá, porque no puedo soportar el viaje. Estoy muy adolorida”, detalló.

Quienes puedan colaborar, pueden hacerlo a través de su cuenta.

Alias: Cocina.torta.masa.mp

CVU 0000003100097705517863