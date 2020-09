"Se nos están acabando las ideas", el pedido del Equipo COVID para que la población respete las medidas vigentes

A seis meses del aislamiento social preventivo y obligatorio, la stiuación de la pandemia de coronavirus COVID-19 en San Pedro es preocupante: con 716 contagios, 28 muertes, 18o pacientes activos y 140 muestras pendientes, el panorama es preocupante para las autoridades sanitarias.

El sábado en Sin Galera habló el bioquímico jefe del laboratorio del Hospital municipal, Adrián Spotti, miembro del Equipo COVID que trabaja sin descanso para contener el avance del virus y uno de los 508 pacientes recuperados que atravesaron la enfermedad.

Aseguró que el coronavirus "no es una gripe", expresó preocupación por el crecimiento de casos positivos y de sospechosos hisopados, al tiempo que pidió a la comunidad que colabore, porque los profesionales están cansados y ver que las medidas preventivas no se cumplen los afecta.

"A mí me tocó a principio de agosto. No necesité internación, pero de los 10 días cinco estuve en mi casa mal, mal; sin fiebre, pero con agotamiento, cansancio, no había forma de levantarme", contó Spotti. Su esposa también atravesó la enfermedad y estuvo cinco días internada.

Agosto, aseguró, fue el peor mes para el equipo de Salud. "La mitad del personal estuvo aislado o contagiado", dijo y señaló: "Ahora estamos todos medios cansados: técnicos, enfermeros, médicos".

"Vemos que la promoción que se hizo no llegó como quisimos. Todo lo que se está haciendo no llega como tendría que llegar, se nos están acabando las ideas", reconoció Spotti y pidió a la comunidad que no baje la guardia en las medidas de prevención.

"Tiene que haber de la otra parte también un poco de ganas de hacer: las reuniones existen, las previas existen, hay reuniones en casa quinta, casas de familias"

"Hay una creencia de que esto es una gripe, genero anticuerpos y listo, ojala me agarre, pero después están los casos donde, si pasan, tené que internarte, ir a terapia, la pasaá mal, tenés una recuperación muy lenta", analizó.

"Cuando te toca a vos ya deja de ser un número estadístico. Cuando te toca o a tu familia, la estadística se va al carajo", graficó el jefe del laboratorio del Hospital, Adrián Spotti.

"A la noche venía para el Hospital y en un bar estaban todos juntos y sin barbijo. Uno entiende todo perfectamente, pero si usan barbijo, alcohol, todo... Con cuidarnos un poquito más se puede abrir perfectamente, pero si pasas por un bar y están todos juntos y agarran del mismo platito", señaló.

"Si no usas barbijo ni nada, contagias a todos"