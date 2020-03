Se iba a casar el viernes, pero el Registro Civil suspendió todos los trámites por la pandemia de coronavirus

Este viernes 27, una pareja de jóvenes que viven en el barrio El Argentino esperaban celebrar tres años de amor convirtiéndose en marido y mujer, por civil, en el Registro Civil sampedrino, que en el marco de la emergencia sanitaria debió suspender todas sus actividades y sólo mantener activa la guardia de defunciones.

La historia llegó a La Opinión este miércoles a través de la novia, que se comunicó con este medio para consultar por qué no le atendían el teléfono en la oficina local. "Tengo turno para casarme el viernes y me habían dicho que lo hacían igual pero ahora no sé", preguntó.

La semana pasada, cuando todavía no habían decretado el aislamiento preventivo y obligatorio, le habían confirmado que su turno seguía vigente pero que la ceremonia debía celebrarse sin presencia de familiares, sólo los novios y testigos. La Opinión le confirmó que no habría casamiento, todavía.

La joven de 30 tenía todo preparado: había comprado vestido, zapatos y cartera nueva para ella; un pantalón y camisa para él, y la ropa que llevarían sus 4 hijos. La pequeña ceremonia familiar que tenían preparada ya se había cancelado la semana pasada, pero el encargo de la torta seguía en pie.