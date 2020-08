Se habilitaron deportes individuales en San Pedro: Cuáles y cómo se pueden practicar desde el lunes 24

Luego de que, en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, la Provincia de Buenos habilitó la práctica de deportes individuales al aire libre en todo su territorio adhiriéndose a la Decisión Administrativa 1518/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno de la Nación, la Municipalidad diagramó el decreto en el que incluyó las actividades que se permitirán desde el lunes 24 de agosto y, también, cómo deberán desarrollarse con el protocolo sanitario establecido para cada una.

El gobierno de Cecilio Salazar no detalló en el decreto cuáles se habilitarán, pero mencionó y envió protocolos de "atletismo, ciclismo, tenis, pádel, pesca, disciplinas náuticas (N. de R: anexó de yachting y natación), etcétera". Los mismos pueden practicarse en todos los días en clubes, polideportivos público y privados y espacios públicos. Además, se aclaró que las instituciones sólo pueden abrir sus puertas para eso y no para actividades recreativas como, por ejemplo, juntarse a matear. No hay restricciones de horario.

En el caso de las entidades deportivas y los complejos, serán las comisiones directivas y sus propietarios, respectivamente, los responsables de garantizar que se cumplan los protocolos establecidos para cada disciplina además de, por ejemplo, prohibir el uso de vestuarios y duchas. También, deben llevar un registro de cada persona que ingresa al predio a ejercitarse para en caso de que la autoridad sanitaria requiera esa información.

El fin de semana pasado, el Jefe Comunal adelantó a La Opinión la posibilidad de que se habiliten deportes individuales y se refirió a los que en su momento el municipio incluyó en un protocolo como tenis, pádel, ciclismo, caminatas, trotes, actividades acuáticas y físicas en espacios públicos y pesca: "Estamos convencidos que es muy difícil el contagio con esos deportes. Los contagios se dan en lugares cerrados donde uno permanece mucho tiempo y comparte mate, asados vasos con otras personas. En estos lugares no, por eso acá se puede practicar esos deportes sin ningún peligro o muy bajo peligro de contagio".

Uno por uno, los deportes inviduales habilitados

Tenis: Se podrá jugar en todas las canchas de San Pedro con turnos prepactados para evitar la espera e interacción entre participantes. La Asociación Argentina (AAT) estableció un detallado protocolo a cumplimentar aunque también se puede adaptar a la infraestructura del lugar y el mismo fue compartido por la Municipalidad.

Pesca deportiva: Se podrá hacer en la costa (río, arroyos, lagunas o estanques) o embarcado, siempre con barbijo o protector facial. En la pesca de costa debe respetarse un mínimo de cinco metros entre cada pescador. No se permitirá el ingreso de personas ajenas al partido de San Pedro para su práctica y en el caso de los kayaks sólo se habilitarán individuales.

Pádel: Se podrá jugar en todas las canchas de San Pedro con turnos prepactados para evitar la espera e interacción entre participantes. La Unión Argentina de Trabajadores y Clubes de Pádel estableció un detallado protocolo a cumplimentar aunque también se puede adaptar a la infraestructura del lugar.

Yachting: Se podrá hacer en el río, arroyos, lagunas o estanques, siempre en embarcaciones individuales. No se permitirá el ingreso de personas ajenas al partido de San Pedro para su práctica. A principios de agosto la Federación Argentina (FAY) que preside Luis Velasco le pidió a la Municipalidad que habilite el deporte y le indicó la presencia de un protocolo sanitario a cumplimentar.

Canotaje: Se podrá hacer en el río, arroyos, lagunas o estanques, siempre en embarcaciones individuales. No se permitirá el ingreso de personas ajenas al partido de San Pedro para su práctica. La Federación Argentina de Canoas (FAC) dio a conocer su protocolo para retomar la actividad.

Ciclismo: Se podrá hacer individualmente en el circuito Panorámico del Oeste y en la vía pública. La distancia entre un pedalista y otro debe ser de 20 metros.

Atletismo: Se podrá hacer individualmente en polideportivos y espacios públicos. En el caso de las pruebas de carrera, se deberá respetar un mínimo de 10 metros entre cada atleta.

Natación: Se podrá practicar en todos los natatorios de San Pedro porque se contemplan aquellos que actualmente están climatizados por el invierno. La Municipalidad adjuntó un protocolo de apertura de piletas en la Provincia de Buenos Aires confeccionado por la Cámara de Natatorios y Actividades Deportivas.

Aguas abiertas: Se podrá hacer individualmente en ríos, arroyos, lagunas o estanques de forma individual. Se pueden usar los clubes como punto de partida.

Patín carrera: Se podrá hacer individualmente en el circuito Panorámico del Oeste y en la vía pública. La distancia entre un patinador y otro debe ser de 20 metros.

Dentro de los deportes individuales al aire libre se pueden contemplar muchos más los cuáles algunos no registran actividad en San Pedro o es casi nula. Entre ellas figuran remo, golf, skateboarding, tenis de mesa, surf, deportes ecuestres, tiro y badmintón.

A las actividades mencionadas como se pueden añadir otras individuales cuya práctica se acondicione para que sea al aire libre aunque es poco probable que ocurra como boxeo, esgrima o patín artístico. En cada una de ellas que se quiera practicar, se debe aplicar un protocolo sanitario avalado por la Municipalidad.

En contrapartida, aquellas disciplinas cuya idiosincracia es de conjunto, siguen prohibidas. Entre ellas sobresalen fútbol, básquet, vóley, hockey, rugby y handball.