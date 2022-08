Se enojó porque había una fiesta de 15 en lo de una vecina y casi le prende fuego el auto

Una familia que celebraba un cumpleaños de 15 en su casa ubicada en calle Cruz Roja al 300 denunció que un vecino, molesto por la fiesta, casi les prende fuego el auto.

La denuncia fue radicada en sede policial este lunes por la tarde pero el episodio se registró el sábado alrededor de las 23.00, en pleno festejo de la quinceañera.

El vecino, acaso molesto por el desarrollo de la fiesta, se acercó a la vivienda, roció el automóvil de la familia con un bidón de nafta y amenazó con prenderlo fuego.

La situación no pasó a mayores y lograon contenerla. El acusado no logró su cometido, por lo que no hubo que lamentar heridos ni daños materiales.

La Justicia interviene tras la denuncia y la causa recayó en la Fiscalía Nº 7 que conduce María del Valle Viviani. Los denunciantes aportaron testigos de lo ocurrido.