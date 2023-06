Se accidentó, lo operaron y ahora corre riesgo su pierna: el drama de la familia de Bruno Bustos

Este domingo era el último día que tenía la familia de Bruno Bustos para reunir los 900 mil pesos que faltan para su operación en un centro asistencia de Rosario, donde llegaron con desesperación a consultar porque, tras dos operaciones en el Hospital, la situación se complicó.

“Esto se podría haber evitado, si nos hubiesen mantenido al tanto los médicos. Nos mandaban para la casa, lo llevamos mil veces, pregunté, he sacado turnos para sentarme en el consultorio y no molestarlos, me decían que no, que siga con la bota, que no podía sacarse la bota ni para bañarse, que espere, y cuando no vi la cosa muy bien lo llevé a San Nicolás, a un instituto de Traumatología, y ahí me dijeron está quebrado y tiene una infección bárbara”, relató su mamá Marita en diálogo con La Opinión.

El diagnóstico del joven es fractura de tibia y peroné infectada, y el costo de la operación ronda los dos millones y medio de pesos, que incluyen los honorarios médicos, los gastos por internación y los clavos que le colocarán en la pierna.

“No sé qué pasó con este médico, yo amo al Hospital, la salud pública, hay gente excelente trabajando en nuestro hospital. Ya se verá el porqué llegamos a esto, pero ahora estamos desesperados. Nos agarró muy encima, sin mucha opción. Eso es lo que nos pasa”, explicó la madre del joven que se accidentó en moto en Calle 62 bis al 700 al impactar contra un auto estacionado.