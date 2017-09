Sarna: Aparecieron nuevos casos en otras escuelas y Salud implementa charlas de prevención

Tras la detección de decenas de casos de escabiosis entre docentes, auxiliares y alumnos de Centro de Educación Complementaria ubicado detrás del Hospital a finales de agosto, la Secretaría de Salud que conduce el Dr. Edgar Britos comenzó una recorrida por establecimientos para el control de nuevos infectados.

Con la Dra. Silvana Morales a cargo de las charlas de prevención, luego de una recorrida por escuelas, se detectaron y comenzaron a tratar al menos tres nuevos casos: dos en la Escuela N° 11 y uno en la Escuela N° 15 de Vuelta de Obligado.

"10 escuelas visitó ya dando charlas, trabajando con el Consejo Escolar, y con la Jefatura", informó Britos, titular del área, y agregó: "En la escuela N° 11 detectamos 2 casos. Silvana (Morales) iba a visitar los domicilios de esas familias para corroborarlo y darle tratamiento. Es una situacion normal".

Por su parte, la Dra. Morales, en diálogo La Opinión, precisó que "no hay tantos casos": "Si el tratamiento está bien hecho en 24 horas no contagia más. Sigue la picazón y el granito pero no contagia más. En las charlas explicamos medidas de higiene y damos la medicación específica", explicó.