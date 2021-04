Santa Lucía: mujer denunció a un policía retirado que acosa a su hija desde hace dos años

Una mujer, madre de una adolescente que hoy tiene 13 años, decidió darle trascendencia a una incómoda situación que les está tocando padecer desde hace dos años.

Todo tiene que ver con la quietud que ha mostrado la Justicia hasta el momento, desde donde no se tomó ningún tipo de medias contra el denunciado, un hombre de 70 años y policía retirado que vive a apenas cuatro cuadras de la menor acosada.

Para la familia, el hombre era un vecino como todos, con quien no tenían ningún tipo de relación. Pero un día, desde hace dos años, comenzaron a vivir un calvario del que nadie les ha aportado una solución, hasta llegar al punto de tener que denunciarlo en varias oportunidades y soportar la reacción del acusado, que no para de amedrentar tanto a la menor como a su madre.

La mujer relató a La Opinión que además del acoso verbal del que su hija es víctima constantemente, han sufrido todo tipo de agresiones, como el corte de luz de la vivienda en horas de la noche y otras situaciones que se suman día a día y que tomaron mayor volumen una vez denunciado.

“Este hombre está obsesionado con mi hija”, dijo la mujer.

“Desde hace dos meses que no para, nos baja la térmica, pasa por el frente de la casa y se burla. Es un degenerado, nunca tuvimos nada con él”, confió la madre a La Opinión.

La víctima radicó la primera denuncia hace dos años en el destacamento de Santa Lucía. De allí le dieron curso en la fiscalía 11. Las partes en cuestión fueron citadas, pero hasta el momento no hubo ningún tipo de novedad.

“Fue increíble lo que nos pasó cuando a mi hija le hicieron una pericia solicitada por el denunciado. La profesional que la atendió nos dijo que teníamos que comprender que ella era una chica que tenía un cuerpo grande y que aparentaba más años de los que tenía. No lo podíamos creer”, relató la santalucense.

“Ahora terminamos haciendo la denuncia en la Prefectura, porque como el hombre es un expolicía no podemos hacerla en la Comisaría de la Mujer”, contó la señora y agregó: “Tuvimos que hablar con una abogado particular y grande fue la sorpresa cuando nos indicó que había ido a la Fiscalía y la causa no se había movido para nada, indignante”.

La familia espera que ahora que se hizo público la causa se mueva y tomen medidas contra el acosador, por ejemplo que al menos se le imponga una medida de restricción perimetral para que cese de hostigar a la menor y su madre.

Además se espera que la trascendencia del caso provoque la reacción de otras personas que, según la víctima, le hicieron saber que también vivieron situaciones similares con la misma persona pero hasta ahora nadie se había animado a denunciarlas.