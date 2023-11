Santa Lucía: luego de una discusión en la que un hombre fue herido, quedaron en la calle y piden ayuda

“Estoy en una situación desesperante, estoy por quedar en la calle y no tengo ayuda de nadie”, dijo en la mañana del lunes Verónica Da Re tras haber protagonizado un hecho que dejó a su pareja con una mano herida.

Publicidad

La discusión por la vivienda que habita junto a su familia llegó a mayores y por ende radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y acudió al Hospital de la localidad para practicarle curaciones al herido.

“Nosotros ya estamos en una situación de calle completamente, porque estábamos viviendo en la casa de las familias de mi pareja en Santa Lucía, en el transcurso del día de ayer, el padrastro de mi pareja, un hombre de tercera edad y en una silla de ruedas agarró un cuchillo, nos empezó a insultar y lo quiso matar directamente”, ese es el relato de la mujer que envió más tarde la citación que recibió el herido para ser examinado por el médico de por el médico de policía el próximo jueves 16 de Noviembre .

“No es que lo quiso cortar, no, directamente lo quiso matar y la cuchilla iba directamente a la estómago. Él puso la mano para poder sacar el cuchillo, entonces él agarró y le cortó la mano”, agregó e indicó que una parte de la familia decidió echarlos y le advirtió que arrojarían sus cosas a la calle.

“Por esto, porque él tuvo una reacción y le tuvo que pegar a esta persona para poder sacar el cuchillo, porque aparte había una criatura y éramos dos mujeres ahí y no podíamos hacer nada con la fuerza de dos hombres. Entonces, con este mismo asunto nos salimos en la calle”. Tras ese episodio radicaron la denuncia y comenzaron a buscar que alguien les preste alguna ayuda solidaria.

“Yo directamente no tengo donde ir, es lo mismo que le dije al encargado de acá, del municipio de Santa Lucía, yo no tengo donde ir. Ellos me sacan las cosas y tengo que parar en la plaza, porque ni siquiera tengo donde dejar las cosas. A raíz de todo esto él ya no puede trabajar, porque le arruinaron la vida, le arruinaron completamente la vida porque él tenía que empezar a trabajar y con la mano así cortada, no puede trabajar”. El hecho deberá dirimirse en la justicia y mientras se investiga deben conseguir un lugar donde vivir. Dejan como número de contacto el 3329 322907.