Santa Lucía: la ambulancia Ford de más de 30 años que parece cero kilómetro

“Felicitaciones a quien tenga a cargo la ambulancia de Santa Lucia que debe tener casi 30 años. Si las cosas se cuidan, duran. Gracias”, expresó un sampedrino luego de enviarnos una foto en donde se podía ver al antiguo transporte del Hospital de la localidad aún en servicio.

Y es que, la antigua camioneta Ford F100 color blanca que fue donada hace mucho tiempo atrás por la Cooperadora del Hospital se encuentra en condiciones que denotan el cuidado y mantenimiento constante del rodado.

El desgaste en las letras denota el paso del tiempo, pero el buen cuidado y mantenimiento de la camioneta permiten que aún siga siendo indispensable para el Hospital de Santa Lucía. Foto: La Opinión.

“Es una ambulancia que se usa para hacer todo lo que es llevar y traer insumos”, explicó Guillermo Rosales, Director de la institución de salud pública santalucense que además añadió: “La intención de utilizar la camioneta fue para reactivar el Hospital y que la gente no tenga que ir tanto a San Pedro e internarse, esas cuestiones. Entonces, como yo necesito un montón de cosas, los choferes una o dos veces por semana van y vienen allá y me llevan y me traen todo lo que necesitamos”.

Además, el médico informó que la ambulancia es mantenida por la cooperadora del Hospital y que para ellos forma parte de su historia y es un “orgullo” mantenerla activa.

Finalmente, Rosales indicó que pretende que el rodado sea utilizado como “cordón umbilical con San Pedro” para que de esta manera, tanto los traslados como los insumos puedan ejecutarse de manera pertinente y llegar a todos los santalucenses.