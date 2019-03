Santa Lucía: Buscan a un sujeto que le exhibió sus genitales a una niña

Según la información que vecinos enviaron a La Opinión el hecho ocurrió este sábado por la mañana en Santa Lucía cuando una niña, siendo apróximadamente las 11.55, circulaba en su bicicleta y un hombre a bordo de una moto 110 color negro se detuvo y le mostró sus genitales.

La Policía confirmó los datos a este medio y aseguraron que buscan dar con el depravado que aún no fue identificado.

El mensaje que circula vía redes sociales y se titula "Santa Lucía alerta" detalla que luego de que el hombre le mostrara sus partes íntimas, la menor de apenas once años "se fue rápido en bicicleta y no pasó a mayores" y agregan "Tengan mucho cuidado. Cuiden y protejan a sus niños. Santa Lucía no es el pueblo tranquilo que era antes."