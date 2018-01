Sandro Velasco: "Hay un montón de cosas que no están bien"

El director técnico de Paraná, Sandro Velasco, recibió el jueves a La Opinión en medio de la preparación de su equipo para el Federal C en el que debutará el sábado visitando a Las Palmeras y se tomó un tiempo para hablar de la pálida realidad del fútbol local. "Hay un montón de cosas que no están bien, sea por el problema que sea. La idea es poder solucionarlo y que no pase el tiempo y todo siga igual. Ese es el compromiso mío", sostuvo en primer lugar.

Además, se refirió a lo que, según su visión, debe modificarse para poder crecer: "Hay una parte que en el fútbol de San Pedro dirigentes y técnicos tenemos que ayudar a tratar que cambie. Muchas veces le echamos la culpa al jugador de no venir a entrenar o comprometerse, pero nosotros le permitimos cosas y el jugador se acostumbra. Uno por ahí dice 'voy a entrenar seis días a la semana', vienen dos y el resto tienen una excusa perfecta para no venir". Al mismo tiempo, admitió que en el Albirrojo se exaltó por la actitud de los futbolistas: "En este caso los chicos vienen todos a practicar más allá de la motivación de jugar un Federal. Pero el compromiso de los chicos y que ellos entiendan que hay que cumplir con los entrenamientos, hacer el sacrificio y dejar cosas de lado para poder estar, es lo que me sorprendió del equipo".

Posteriormente, Velasco dejó en claro que "respeta" la profesión futbolista porque él hizo esa "carrera profesionalmente" y le dio "muchas cosas" como, por ejemplo, "de comer" y le permitió comprarse su "casa". "No es que vos decís es un juego y es una joda. Yo a esto lo respeto mucho y tener la ilusión de que a algún chico lo vea un club, se vaya, se haga profesional y haga plata con esto para mí sería más que un premio. Son todas las cositas que te van alentando, que te van haciendo tener ganas y motivándote. Yo soy muy porfiado, lo eh intentado un montón de veces y a veces me canso y digo 'basta de renegar'".

En un contexto donde es normal que los que trabajan en el deporte más popular a nivel local se cansen y alejen, Sandro señaló que por su parte "a veces" retoma y lo hace "con más fuerza". "Cuando estuve en la Selección U17 también fue la motivación de hacer un poco ese trabajo pensando a que los demás se contagien y quieran cambiar un poquito las cosas. Hoy lo busco desde otro lado, desde un club con una comisión nueva que entiende lo que uno quiere. Pensado parecido en muchas cosas que eso es importante. Ellos desde su lado y yo desde el mío por ahí podemos hacer varias cosas", recalcó.

Por último, hizo hincapié en el debut en el certamen nacional e informó que está "armando el equipo" y que "más o menos" tiene los once titulares. "Por ahí pueden variar dos o tres nombres. Si no se cae ningún soldado estaríamos bien. Es un plantel amplio y tenes una competencia bastante pareja. A veces se me arma el problema lindo de decir a quien pongo porque realmente son jugadores importantes".