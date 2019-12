Sandra Mari aseguró que la devolución del presupuesto "está mal" y es un "error de procedimiento" de los concejales

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria un decreto mediante el que le devolvieron al Ejecutivo el proyecto de cálculo de recursos y gastos para el año que viene, el presupuesto 2020, porque contenía una serie de severos errores, entre ellos 11 millones de más asignados al propio cuerpo.

Este sábado en Sin Galera, la exconcejala Sandra Mari aseguró que el procedimiento elegido para que el gobierno de Cecilio Salazar solucione el inconveniente no fue el correcto y consideró que los ediles "deberían saberlo", especialmente, por su experiencia, la presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Otero, y el presidente de la comisión de Presupuesto, Martín Pando.

"No se puede devolver, hay que rechazar o aprobar", aseguró Mari y explicó: "En este caso, el expediente tiene que ir a archivo y que haya uno nuevo, que es lo que va a pasar, el Ejecutivo va a mandar un nuevo expediente, pero el que entró está en la nebulosa, no lo pueden tratar".

La exconcejala guaconista recordó que cuando gobernaba Pablo Guacone había sucedido algo similar, cuando el propio Pando presidía el Concejo Deliberante, y que a raíz de eso hubo "sanaciones del Tribunal de Cuentas".

"En aquella época Pando propició la devolución de un expediente al Ejecutivo, pero no se puede: tienen la obligación de tratarlo. Hubo fallo del Tribunal de Cuentas con multas a los concejales. Yo no lo voté y no recibí esa multa. Luego hicieron el descargo y quedó en la nada, pero hubo una observación, una sanción", recordó.

"Hay dos concejales que lo vivieron, Pando y Mónica (Otero), que en ese momento era empleada", señaló Mari respecto de lo que consideró un "error de procedimiento" que, según indicó, ninguno de los 18 concejales advirtió.

El planteo es que el HCD, ante el presupuesto, no puede hacer modificaciones, entonces debe "aprobar, rechazar o archivar" el expediente y que debería haber utilizado una de esas opciones para habilitar la posibilidad de que el Ejecutivo reenvíe el proyecto, con las modificaciones.