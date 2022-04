Sancho recomendó utilizar barbijo en lugares públicos y reveló su opinión sobre la vacunación contra el coronavirus

El Gobierno provincial dispuso oficialmente el fin del uso obligatorio del barbijo y estableció su utilización “optativa” en espacios laborales, recreativos y educativos. En Radio Cuarentena, se refirió al tema el exsecretario de Salud, Guillermo Sancho, responsable de la cartera sanitaria local cuando se impuso la obligatoriedad del tapaboca.

“La verdad es que creo que el barbijo fue de ayuda”, consideró el exfuncionario y coincidió con el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, en la recomednación de utilizarlo en algunas circunstancias, aunque es optativo.

“Me parece que las personas que a lo mejor tienen susceptibilidad, no tienen el esquema completo o están cursando un cuadro sospechoso de gripe sería bueno que lo sigan usando en esas circunstancias, espacios públicos cerrados. De vuelta: la actitud y la responsabilidad civil”, dijo Sancho.

“Hay que usar el criterio. Tenemos que ser responsables, si vamos a estar en un lugar cerrado con gente que no conocemos si puede estar infectado o no me parece que es una medida que no implica mayores riesgos y que puede prevenirnos de alguna cuestión, tanto de alguna mutación como de alguna cepa de gripe que puede ser más fuerte este año”, indicó el médico.

Consultado respecto de si le había quedado alguna situación que le hubiera gustado que fuera de otra manera durante su paso por la gestión de la salud municipal, especialmente durante la pandemia, opinó sobre el programa de vacunación y consideró que el proceso se demoró más de lo aceptable.

“Me parece que todos los esfuerzos que se hicieron, vistos a la distancia, el prisma puede cambiar un poquito, pero en ese momento se vivía con mucha angustia en todo el mundo. A veces se dice que se puso demasiado énfasis en esto y hay que pensar que la salud en Argentina estaba en cero para afrontar algo como esto y si no se hubiese ganado tiempo como se hizo hubiésemos pasado una situación peor”, dijo respecto de las medidas adoptadas en ese momento.

“La vacunación para mí fue lo que me gustaría haber hecho más fuertemente, no esperar tanto tiempo y una segunda ola como la que pasó”, dijo Sancho sobre el programa Vacunate Buenos Aires, para el que el Ministerio de Salud dispuso un equipo especial por fuera de la estructura sanitaria local

“Pienso que se perdió mucho tiempo, no puedo asegurar si era posible conseguir la vacuna antes o distribuirla más rápido, pero tener la vacuna tan cerca y no hacer una vacunación más rápido y contundente para mí fue… Lo vivimos con mucha esperanza, pensamos que todo iba a ser más rápido”, agregó.

Sancho dijo que en la Secretaría de Salud que él conducía tenían “planificado un mayor volumen de vacunación” pero “se dilataron los tiempos”. En ese sentido, reveló su opinión: “Vino un operativo distinto al que habíamos planteado, y está para debatir si está bien o mal, pero en los resultados me parece que se tardó un poquito”.