Sancho: “El desprestigio que hay en la política es por la gente que lleva a cabo una gestión y no representa a los vecinos”

Metido de lleno en la campaña, Guillermo Sancho, exsecretario de Salud del intendente Salazar, dialogó en Sin Galera e hizo mención a distintos aspectos relacionados con la campaña y los cuestionamientos que surgieron luego de que se conociera su decisión de participar como primer precandidato de una de las listas de Juntos en las próximas PASO lo mismo que los motivos que lo llevaron a alejarse del cargo que ocupaba.

“La verdad es que son días muy intensos, con mucho trabajo, recorridos, reuniones con gente referente en distintos sectores, disfrutando mucho el camino con gente que apoya, que está entusiasmada, que trabaja mucho y pone mucho de sí, disfrutando de las decisiones que me llevaron a tomar este camino”, reconoció Sancho.

El profesional encabeza la línea interna A de Juntos y está acompañado por Laura Duró, José Bertani, Vanina Cappelletti y Facundo Confortola en los primeros lugares de la lista, mientras que como Consejeros escolares lo acompañan Priscila Veliche y Cristian Santi.

“Dentro de las decisiones que me llevaron a tomar este camino fue la de crear un ambiente sano donde todos podemos sumar, es mi primera experiencia a candidato a algo, es mi primera vez, estoy muy contento; me parece que es importante participar”, afirmó.

“Tengo 43 años, creo que soy una persona que todavía tiene mucha energía y muchas ganas de hacer cosas. Las cuestiones tienen que salir del adentro, porque estamos haciendo las cosas, y no dejarnos influenciar por el entorno que nos rodea y más si es un entorno que no suma”.

“Ser director del Hospital, fue el mejor trabajo que a mí me propusieron en la vida, sabiendo de las dificultades que a lo mejor podría tener y la exposición. Estoy sumamente orgulloso del trabajo que hice en esa función y la Secretaría de Salud. La verdad que en su momento haber compartido el camino con que gente que me apoyó fue muy bueno”.

El médico fue consultado sobre su sorpresiva renuncia al cargo de Secretario de Salud y las distintas versiones que en ese momento trascendieron sobre los motivos de su salida. “Fue una decisión muy difícil de tomar, independientemente del gobierno, si hubiese estado otra persona a nivel nacional y provincial hubiera hecho lo mismo”, señaló e hizo referencia a la ley del aborto.

“Hay un punto de inflexión donde yo no puedo hacer cargo desde un punto de vista personal en ser la persona que ejecute o coordine una acción que está contraria con los principios más básicos. No hago juicios de valores, no quise ser un impedimento para le ejecución de una ley pero desde mi punto de vista era incompatible. La verdad es que tengo cuestiones muy propias que pienso respetar el resto de mi vida”.

“El tema del sueldo es una cuestión personal que yo tengo decidido muchísimo antes, pensaba en que si alguna vez me tocara un cargo, hay dos cuestiones: una tiene que ver con el costo de la política, es una discusión que hay que dar, y en ese sentido lo más objetivo sería no cobrar el sueldo, pero hay otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo de San Pedro, de las oportunidades, y de generar desde arriba hacia abajo”, manifestó el profesional.

“La verdad es que estoy muy entusiasmado pensando en donar ese sueldo a chicos que se quieren ir a estudiar. La discusión del costo de la política hay que tenerla, estoy seguro que ese dinero no lo voy a usar para fines personales, no lo voy a cobrar para mi, de alguna manera esa discusión hay que darla, me parece que hay que tener en cuenta cual es el sueldo de un maestro básico, o algo por el estilo que tenga una relación y a partir de eso proponerlo”.

En cuanto a la posición de algunos funcionarios, que como él, se identifican con otros espacios pero siguen ocupando cargo en el ejecutivo, Sancho reconoció que su partido no hace juicios de valores sobre otros espacios políticos o sobre decisiones personales. “De alguna manera me parece que eso ya está expuesto en las sociedad y no tenemos que subestimar al vecino porque la gente se da cuenta de las cosas y no vale la pena que nosotros lo vayamos recalcando sino que la gente vaya viendo que escenarios hay”.

“Habría que preguntarle a las personas que siguen en sus cargos por qué lo hacen, pero de alguna manera lo que están diciendo es un reflejo de los comentarios de muchos vecinos, la gente sacará sus propias conclusiones”.

También se refirió a algunos integrantes de su lista y el compromiso asumido luego de que se pusiera en duda la real participación ellos en la nómina. “La palabra estaba empeñada, las listas estaban firmadas, todas las personas que están en las listas se acercaron, firmaron con puño y letra un triplicado en cuanto a su compromiso a participar”, remarcó.

“Desde ese punto de vista es sumamente prolijo el armado de las mismas y la firma de cada persona. Hay que firmar, traer el DNI, no es que a uno se le antoja con una lapicera poner el nombre que se le ocurre sino que hay una charla previa y un compromiso con la firma”.

En un tramo de la nota el Dr. Guillermo Sancho hizo mención a la utilización de su gestión como Secretario de Salud para hacer campaña. Lo que estamos haciendo es de propuestas que tenemos y eventualmente en las fotos y cuestiones que podemos mencionar que estoy yo. No hay una cuestión de robarse méritos ajenos, creo que los vecinos así lo expresan, agradecen el trabajo que hemos realizado sin menospreciar, anular o minimizar el trabajo que hicieron otras personas. En lo particular en este momento yo encabezó una lista y creo haber trabajado de alguna manera honestamente y fuertemente. Nosotros no hacemos mención a ningún logro”, remarcó.

“En el Concejo Deliberante queremos proponer trabajo, honestidad, debates serios; la gente que está en la lista encara su vida y trabajo, es desde ese lugar, para hacer una discusión y un motor para mejorar las cosas, el desprestigio que hay en la política es por la gente que eventualmente lleva a cabo una gestión y no representa a los vecinos que los votaron en su momento”.