San Valentín: revelan carta de 1929 con propuesta de amor de un joven de la zona rural a una chica

Cada 14 de febrero se celebra el día de San Valentín, el Día de los Enamorados. Este domingo, para conmemorar la fecha, el equipo del Museo Paleontológico difundió una carta de 1929 con una propuesta amorosa entre dos sampedrinos.

Publicidad

La misiva tiene fecha del 4 de marzo de 1929 y fue enviada por José Sauret, desde el paraje La Matilde, en la zona rural próxima a Gobernador Castro, y su destinataria es María Millach.

En el texto, él le propone amor a ella. Por lo que se conoce de la historia familiar, accedió, puesto que se casaron y tuvieron un hijo.

La carta fue cedida al Grupo Conservacionista de Fósiles por parte de Walter Parra y forma parte del archivo del Museo Paleontológico que próximamente será expuesto como colección de documentos escritos que representan la historia local

“Distinguida señorita. Me disculpará que le dirija la presente sin saber si Ud. está libre de compromiso matrimonial. No pudiendo tener oportunidad de verla en algún baile, me tomo la libertad de dirigirle la presente para pedirle, si es que soy de su agrado, quisiera Ud. tener relaciones conmigo”, dice la carta.

Para despedirse, el enamorado escribió: “Sin más que muchos saludos a sus padres y hermanos, le saluda José Sauret. Espero que tendrá la bondad de contestarme”.

“Esta carta nos muestra una forma de expresión de la época, poniendo de manifiesto los buenos modales y atenciones propias de la sociedad de principios de siglo XX”, señalaron desde el Museo Paleontológico.

La misiva “quedará en la colección como una pieza escrita que nos recuerde las costumbres y formas de comunicación de la época que vivieron nuestros abuelos”, detallaron