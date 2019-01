San Pedro tendrá su primer concurso de pesca de kayaks

El domingo 3 de marzo se realizará en San Pedro el primer concurso de pesca en kayak que tendrá su epicentro en el Paseo Público donde se emplazará el parque cerrado y se hará la entrega de premios.

La competencia, en tanto, será entre las 11.00 y 15.00 en el brazo del Río Paraná denominado Paranacito, entre Náutico y el puerto local, con un máximo de cien participantes que podrán inscribirse desde el lunes 28 de enero a un costo de 300 pesos comunicándose con Gonzalo Castagnola (3329-625486) o Sergio Padilla (3329-598679).

"No estaba muy metido en el mundo de la pesca en kayaks y cuando me di cuenta tenía un montón de gente que quiere venir a competir. Me confirmaron que venían grupos desde Baradero, Concordia y Zárate ya", le contó a La Opinión Castagnola.

Los pescadores sólo podrán utilizar caña y reel y hacerlo de fondo o flote con cualquier carnada. No estará permitido manipular señuelos ni mosca y todos los peces serán devueltos. De la clasificación general del evento para la que se tendrá en cuenta la pieza de mayor longitud se reconocerá a los mejores veinte y se le entregará un kayak al ganador.

Si bien todavía se están ajustando algunos detalles, es probable que ese fin de semana se celebre en el Paseo Público "Caminos y Sabores" por lo que quienes participen del concurso tendrán acceso a la gastronomía. Todo lo que se recaude en la competencia será donado a la Cámara de Turismo para que realice actividades.